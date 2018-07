103 minutes, c'est la durée de cette éclipse lunaire, la plus longue 21ème siècle. De part sa situaiton géographique, notre île est, pour le coup, le meilleur endroit au monde pour assister au phénomène. L'éclipse, qui correspond au moment où la Lune plonge dans l'ombre de la Terre, sera visible, totalement. Le soleil, la Terre et la lune seront parfaitement alignés. Privée des rayons du Soleil, la Lune va s'assombrir et prendre une teinte brique car l'atmosphère terrestre dévie les rayons rouges de la lumière solaire vers l'intérieur du cône d'ombre. La Lune peut alors les renvoyer. Sans lunettes, on pourra voir une lune pleine, lumineuse et qui changera de couleur.

Cet évènement astronomique n'a cessé de faire le "buzz" sur internet où se succèdent les "fakes news". Contrairement à ce que disent ces fausse informations, non, ce phénomène ne se produit pas tous les 35 000 ans. La lune ne sera pas, non plus, aussi grosse que la planète Mars.

Le phénomène n'est pas si exceptionnel, car des éclipses de lune se produisent une à deux fois par an. Elle sont parfois partielles et d'autre fois totale

Les religions apportent aussi leur lot de croyance sur cet aligement d'astres. Qu'il s'agisse de l'Islam, du christianisme ou encore de l'hindouisme, ces religions très représentées à La Réunion, l'éclipse prend une signification particulière.

• Islam

Contrairement à ce que l’on peut lire ça et là, l’éclipse, qu’elle soit de Soleil ou de Lune, ne constitue pas un mauvais présage ni une punition divine en Islam, mais "un rappel" pour les musulmans. "Un rappel à ne pas être insouciant mais à se souvenir et à craindre Dieu, car l’éclipse du soleil nous rappelle le jour qui viendra où le soleil sera éclipsé puis détruit, comme la lune, la terre, etc., tout ceci précédant le jugement… notre jugement pour nos actes.” précise le site de jurisprudence musulmane Maison-islam. Les musulmans portent une attention toute particulière à l’éclipse au point de lui consacrer une prière : salat al-kusuf, littéralement la “prière de l’éclipse”. Cette prière n’est pas obligatoire. Bien que facultative, elle n’en demeure pas moins codifiée.

• Christianisme

Dans les Ecritures, la bible mentionne les éclipses de Lune qui sont perçues comme un sign de "la fin des choses". Certains passage parlent de la Lune qui perdra "le tiers de sa clarté" et se transformera en sang. L'éclipse lunaire est une manifestation de la colère divine et un des signes du jugement dernier. Bien que les cultes lunaires soient interdits, la lune occupe tout de même une place importante dans l'histoire de certaines fêtes chrétiennes. Le jour de Pâques, par exemple, est calculé en fonction de la première lune du printemps.

• Hindouisme

Pour la religion hindoue, les éclipses sont de mauvais augure. Elle est négative pour les personnes nées sous certaines étoiles comme l'explique le site malbar.fr. Pour les hindous, l'énergie négtive de l'éclipse peut absorber l'énergie d'un templs, c'est pourquoi, beaucoup de temples sont fermés pendant les éclipses.

L'hindouisme attribue aussi à l'éclipse des effets négatifs sur la nourriture cuite qui ne devrait pas être consommée pendant l'éclipse et sur les femmes enceintes.

Bien des croyances entourent la Lune et ses mystères. L'astronomie donne à la Lune un rôle primordial dans le développement de la vie sur Terre.

En effet, comme l'explique le site web du journal Le Monde dans cette vidéo, ans la Lune, notre axe de rotation serait beaucoup plus instable et pourrait passer de 0° à 45° en seulement quelques milliers d’années. Les changements de climat et de température dans une même région seraient alors très rapides et très violents.

Regardez :

Quelle que soit la croyance, ce phénomène fascine autant qu'il peut inquiéter. Ce soir, depuis la plage ou la montagne, levez les yeux.