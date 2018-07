On le rappelle une dernière fois : la plus longue éclipse lunaire du 21ème siècle sera visible ce vendredi 27 juillet 2018. A La Réunion, on aura même l'occasion de la voir durant 4 heures. Mais, ce phénomène évoqué par les médias du monde entier, est-il si exceptionnel? Comment s'explique-t-il concrètement? Que va-t-il nous permettre de voir? Et quel est le meilleur endroit pour en profiter? Sylvie Perrigault, présidente de l'Association astronomique de La Réunion a accepté de répondre à nos questions.

- Une éclipse lunaire, c'est quoi?

"C'est quand La lune passe dans l'ombre de la Terre. Il faut que la Lune soit à l'opposé du Soleil. Et l'éclipse survient au moment de la pleine Lune. On va voir la Lune s'obscurcir puis, au moment où elle passera dans l'ombre de la Terre, on continuera à la voir car les rayons du Soleil vont l'éclairer. Elle prendra, alors, une couleur rouge orangée cuivrée"

- Combien de temps va-t-elle durer à La Réunion?

"Entre le moment où la Lune va rentrer dans l'ombre de la Terre et le moment où elle va en sortir, quatre heures vont s'écouler. Avant qu'elle atteigne l'ombre, elle passera dans une zone de pénombre, à peine percéptible à l'oeil nu"

- A quelle heure va-t-on pouvoir visualiser le phénomène?

"La Lune entrera dans l'ombre à 22h24. Elle sera complètement dans l'ombre à 23h30. Et à 1h13, ce sera la fin de la totalité de l'éclipse. Enfin, la Lune sortira de l'ombre à 2h19. La totalité de l'éclipse durera un peu moins de deux heures"

- L'éclipse lunaire revêt-elle un caractère exceptionnel?

"Il y en a relativement souvent. Jusqu'à deux par an. Mais généralement, il s'agit d'éclipses partielles"

- La Réunion est-il le meilleur endroit pour la voir?

"On est, en effet, bien placés surtout pour la voir du début jusqu'à la fin. En métropole, par exemple, l'éclipse aura déjà commencé lorsqu'elle sera visible"

- Faut-il se rendre sur une plage ou sur un sommet pour pouvoir visualiser l'éclipse?

"La Lune sera pratiquement au zénith, très haute dans le ciel. Alors, s'il n'y a pas de nuages, on pourrala voir de partout. C'est comme quand il y a la pleine lune. A partir du moment où le ciel est dégagé, on peut la voir. En revanche, on la verra moins bien si on est à proximité d'un éclairage public : la luminosité gêne l'observation"

- Pourquoi n'a-t-on pas besoin de lunettes pour se protéger les yeux?

"Lorsqu'on regarde la pleine lune, on n'a pas besoin de lunettes. Lors de l'éclipse lunaire, c'est la même chose. Ce n'est pas comme une éclipse de Soleil : quand la Lune passe devant le Soleil et le cache. C'est dans ce cas-là qu'on a besoin de porter des lunettes pour se protéger les yeux"

- Que verra-t-on dans le ciel, en plus de l'éclipse?

"On verra trois planètes : Jupiter, Mars et Saturne. D'ailleurs, on verra Mars, comme une sorte d'étoile rouge brillante, bien mieux que d'habitude car elle sera au plus de près de la Terre et assez proche de la Lune, visuellement. On verra aussi d'autres +objets+ dans le ciel comme des amas d'étoiles par exemple"

