Ce samedi 29 juillet 2018, 1300 coureurs vont participer à l'une des quatre épreuves de l'UTRB, Ultra-Trail Raidlight Beachcomber à l'île Maurice. Un événement sportif et touristique car comme chaque année, des centaines de Réunionnais ont fait le déplacement. Parmi eux, les meilleurs de la discipline tels que Jean-Marie Cadet ou encore Judicaël Sautron (photos d'archives UTRB 2016)

L'Ultra trail Raidlight Beachcomber est un évènement sportif qualifiant pour la diagonale des fous. C'est pourquoi de nombreux trailers réunionnais participent à cette 5ème édition.

- Maurice, "un super terrain de jeu pour le trail" -

Une course prisée par nos coureurs péi car selon Patrick Jourdain, directeur de course et membre du team Raidlight Réunion "l'île Maurice et La Réunion se complètent bien au niveau du trail".

Il explique "autant les Mauriciens aiment venir à La Réunion pour la grande course d'octobre qui est le Grand Raid, autant les Réunionnais prennent énormément de plaisir à venir à l'île Maurice".

"Maurice c'est un super terrain de jeu pour le trail, l'ultra-trail, il n'y a pas que des plages, il y a des super belles montagnes, des chassées magnifiques" s'exclame Patrick Jourdain.

La diversité des paysages est mise en avant par le directeur de course comme un atout de cette compétition. Une compétition compliquée a organisée pour Beachcomber car "à l'île Maurice beaucoup d'espaces naturels, les chassés, sont privés". Ces espaces nécessitent des autorisations spéciales et l'UTRB est l'une des rares occasions pour les sportifs réunionnais de pouvoir découvrir ces espaces privés de l'île.

-Un plateau sportif composé de champions réunionnais -

Pour cette édition 2018, Maxime Cazajou est le parrain de la course de 100 km. Cet habitué des podiums est notamment arrivé en 1ère position à Cilaos lors du dernier Grand Raid avant d’abandonner sur blessure.

Le champion de trail long Réunionnais Judicaël Sautron sera sur la ligne de départ. Regardez :

Sur le 47 km, Jean-Marie Cadet, champion de cette course l'an dernier devra défendre son titre. Frédéric Duchemann participera à la course d e 25 km.

La course de 10 km est devenue populaire avec plus de 1000 coureurs inscrits. L'UTRB 2018 s'annonce intense.

- L'UTRB des courses "très différentes de La Réunion"-

Pour Maxime Cazajous, l'UTRB sera "assez roulant" car, dit-il, "j'ai regardé un peu le profil, je sais qu'à La Réunion il y a 10 000 mètres de dénivelé sur 160 km, ici il y a 3200 mètres de dénivelé pour 100 km de course".

L'ultratrailer prédit une course assez technique notamment au début "avec des montées assez raides et des descentes assez raides aussi avec une fin de parcours asses plate en bord de mer". Pour le sportif, cette course de 100 km sera "très différente de La Réunion".

Les 100 km de l'UTRB seront une découverte pour Maxime Cazajous qui y participe pour la première fois.

