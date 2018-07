Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 36 minutes

Le projet de carrière de Bellevue "ne peut être autorisé sans obtention d'une dérogation au régime d'interdiction stricte portant sur les espèces protégées" a a décidé l'Autorité environnementale (Ae) lors de sa séance du mercredi 25 juillet 2018. La haute instance estime en effet que des "espèces protégées, dont les chiroptères (chauves-souris - ndlr) et certaines espèces d'oiseaux" présents occasionnellement ou en permanence "sur le site ou à proximité" de la carrière seront "très probablement" perturber par l'activité d'exploitation et d'extraction des roches massives. Cette décision de l'Autorité environnementale est un nouveau coup dur pour le chantier de la Nouvelle route du littoral (NRL) qui voit s'éloigner encore un peu plus la perspective d'être alimenté en roches massives, indispensables pour construire le tronçon la Possession - Grande Chaloupe

