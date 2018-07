BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 27 juillet 2018



Dernier rappel : la plus longue éclipse lunaire du 21e siècle, c'est ce soir

On le rappelle une dernière fois : la plus longue éclipse lunaire du 21ème siècle sera visible ce vendredi 27 juillet 2018. A La Réunion, on aura même l'occasion de la voir durant 4 heures. Mais, ce phénomène évoqué par les médias du monde entier, est-il si exceptionnel? Comment s'explique-t-il concrètement? Que va-t-il nous permettre de voir? Et quel est le meilleur endroit pour en profiter? Sylvie Perrigault, présidente de l'Association astronomique de La Réunion a accepté de répondre à nos questions.

La presse n'a jamais aussi mauvaise presse que quand elle fait son job

" L'affaire " Benalla, ce n'est pas une affaire d'Etat, a dit le Président, c'est " l'affaire d'un homme ". Sur les entorses aux bonnes manières du triste sire, on peut en convenir. Sur la gestion de la faute par la hiérarchie du coupable, c'est une autre histoire.

C'était une action inédite : le 12 mars 2018, un collectif composé d'une quarantaine de gendarmes s'est rassemblé auprès d'un avocat afin de dénoncer des discriminations dont ils considèrent être victimes. Notamment concernant les mutations : leurs collègues de métropole voient leurs années travaillées sur le département d'Outre-Mer comme double; alors qu'eux, non. Plus de quatre mois après, le collectif existe toujours mais ses membres sont dans l'attente. Eux qui ont saisi le Défenseur des droits le 24 mars, une autorité administrative indépendante, patientent dans l'espoir qu'on leur donne raison. S'ils n'obtiennent pas satisfaction, ils se disent toujours prêts à intenter une procédure pénale.

L'Assemblée nationale a voté jeudi l'adaptation du droit du sol à Mayotte, soutenue par l'exécutif pour faire face à la très forte immigration clandestine en provenance des Comores, au terme d'un débat nourri, y compris au sein de la majorité. Le député réunionnais Jean-Hugues Ratenon a défendu, en vain, un amendement visant à empêcher cette limitation La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau soleil, quelques gouttes de pluie et un peu de vent

Matante Rosina est de plus en contente, elle a lu dans le fond de son pilon qu'un beau soleil va baigner La Réunion ce jeudi 26 juillet 2018. Il y aura bien quelques gouttes de pluie et un peu de vent mais cela n'assombrira pas le ciel, dit encore Matante Rosina. Dites nous vite si tout cela est vrai