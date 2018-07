BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi 28 juillet 2018



- Soleil, Terre, Lune : un grand alignement et une éclipse

- Maurice - Top départ pour les courses de montagne avec Ultra-Trail Raidlight Beachcomber

- Engrais, recyclage des déchets, économie verte... Des projets écologiques innovants pour le TCO

- La Terre vue du ciel - Sept photos spectaculaires récompensés par les Drones Awards

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil, du soleil et du soleil

Soleil, Terre, Lune : un grand alignement et une éclipse

Ce vendredi 27 juillet 2018, les astres se sont donnés en spectacle dans le ciel réunionnais. La plus longue éclipse lunaire du 21èmes siècle a débuté à 22h25. Cette éclipse a fat rougir notre satellite qui a pirs des airs de "Lune de sang". La planète Mars, qui a été au plus près de la Terre, était éclatante. Une conjonction de phénomènes qui a enchangé les astronomes amateurs. Notre île était le meilleur endroit au monde pour assister à cet alignement d'astres

Maurice - Top départ pour les courses de montagne avec Ultra-Trail Raidlight Beachcomber

Ce samedi 29 juillet 2018, 1300 coureurs vont participer à l'une des quatre épreuves de l'UTRB, Ultra-Trail Raidlight Beachcomber à l'île Maurice. Un événement sportif et touristique car comme chaque année, des centaines de Réunionnais ont fait le déplacement. Parmi eux, les meilleurs de la discipline tels que Jean-Marie Cadet ou encore Judicaël Sautron.

Engrais, recyclage des déchets, économie verte... Des projets écologiques innovants pour le TCO

La signature du Contrat de transition écologique entre l'Etat et le TCO, le11 juillet dernier à Paris, n'est pas qu'une déclaration d'intention. Alors qu'un appel à projets est encore en cours et devrait être clos d'ici la fin de l'année, certains projets sont déjà sur les rails ou sont des extensions d'actions écologiques déjà en oeuvre. L'agriculture bio, l'optimisation des déchets, l'autonomie et l'économie énergétiques sont évidemment au programme. Des projets qui, pour certains, ont ou vont donner lieu à des brevets et inscrire La Réunion, et plus particulièrement le Territoire de la Côte Ouest, parmi les régions les plus innovantes en matière de développement durable.



La Terre vue du ciel - Sept photos spectaculaires récompensés par les Drones Awards

Les Drones Awards récompensent les plus belles photos aériennes prises par des drones. Pour ce concours 2018, 4400 clichés étaient en lice. Les sept clichés les plus époustouflants ont été primés après le vote des internautes. Le mot d'ordre de ce concours :"the sky is the limit"

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil, du soleil et du soleil

C'est samedi, le week-end débute et il y aura du soleil, affirme Matante Rosina. Elle dit aussi qu'il y aura un peu de vent et quelques nuages mais tout cela n'altère pas sa bonne humeur, car Matante Rosina prévoir aussi qu'il fera bien plus chaud que ces derniers jours. A-t-elle raison, a-t-elle tort, à vous de nous le dire