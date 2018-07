Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 1 heures

C'est samedi, le week-end débute et il y aura du soleil, affirme Matante Rosina. Elle dit aussi qu'il y aura un peu de vent et quelques nuages mais tout cela n'altère pas sa bonne humeur, car Matante Rosina prévoir aussi qu'il fera bien plus chaud que ces derniers jours. A-t-elle raison, a-t-elle tort, à vous de nous le dire

