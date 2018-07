Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 11 minutes

Les Drones Awards récompensent les plus belles photos aériennes prises par des drones. Pour ce concours 2018, 4400 clichés étaient en lice. Les sept clichés les plus époustouflants ont été primés après le vote des internautes. Le mot d'ordre de ce concours :"the sky is the limit". (Photo Florian Ledoux, photo de l'année)

