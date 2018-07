Olivier Tainturier, sous-préfet de Saint-Paul, prendra ses fonctions le 30 juillet 2018. Une cérémonie de dépôt de gerbe se déroulera le même jour au monument aux Morts, square du 18 juin à Saint-Paul à 11 h.

Cet homme, bientôt âgé de 48 ans, est originaire de Côte-d'Or, en Bourgogne. Titulaire d'un diplôme d'études approfondies en Droit public, il a d'abord été responsable des affaires juridiques et contentieuses de l'académie de Dijon, puis conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Affecté au tribunal administratif de Dijon, il y a travaillé deux ans avant de devenir commissaire du Gouvernement.

En 2009, Olivier Tainturier a accédé au poste de sous-préfet, à Limoux avant de travailler en tant que premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Directeur de cabinet du préfet de Vaucluse en 2012, il devient sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture des Ardennes un an plus tard et, enfin, adjoint au sous-directeur du recrutement et de la formation, à la direction des ressources humaines relevant du secrétariat général du ministère de l’Intérieur.