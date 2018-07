Ce dimanche 29 juillet 2018, la 8ème édition de la journée Sport-Santé-Bien-être se tiendra à l'Étang-Salé. Les objectifs de l'association le Poids des mots : lutter contre la sédentarité et donner de la visibilité aux activités qu'elle propose dans son local à Saint-Pierre.

Crée il y a 8 ans par un groupe de patients hospitalisés à la clinique Oméga, désireux de se retrouver une fois leur suivi fini, le Poids des mots était tout d’abord un groupe marche. Aujourd’hui, elle offre des activités hebdomadaires à ses adhérents, tels que des atelier culinaires, mais aussi du sport (gym et aquagym). Ses actions correspondent aux recommandations Manger-bouger de Santé Publique France, une agence qui vise une protection efficace de la santé des populations.

Au cours de sa journée Sport-Santé-Bien-être, l’association sudiste a prévu une marche de 5 à 8 km au choix, avant et après cette activité sportive, un test de glycémie sera proposée aux participants. Gym et zumba promettent ensuite de moments sport en musique. Pour la détente, les personnes présentes pourront découvrir la réflexologie plantaire. Des structures telles que l’EFS (Établissement français du sang) ainsi que l’Ariv (Antenne Réunionnaise de l’Institut de Victimologie) seront représentés dans les stands d’information. Un dépistage du VIH sera aussi possible sur place.

L’association Le Poids des mots n’attend pas plus de 250 personnes. Voilà pourquoi il faut réserver au 06 92 27 16 42 ou par courriel apdm974@hotmail.fr avant le jour J.

Le programme de cette manifestation :

8h30 Accueil

9h Échauffement et gym

9h45 La marche

11h Étirements puis chorégraphies fitness des professionnels du sport présents pour l’événement

11h30 Zumba

Pause-repas

13h30 Zumba

14h30 Prestation musicale de la chanteuse Stefy