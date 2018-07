Retour sur les actualités qui ont marqué cette semaine du 23 au 29 juillet 2018 :



- [VIDÉOS] Ils ont été auditionnés ce lundi à l'Assemblée (actualisé) - Affaire Benalla : le préfet de police dénonce tandis que Gérard Collomb se dédouane

- Il devrait être opérationnel dès la prochaine saison : Alertes cycloniques - La révision du dispositif toujours en cours

- Ils craignent pour leurs revenus - Pannes de Bois Rouge : les planteurs exigent une indemnisation

- Deux tiers des Européens y sont favorables (actualisé) : Et si les pièces de 1 et 2 centimes disparaissaient

- Saint-Paul - L'Autorité environnementale n'autorise pas le projet : Chauves-souris et oiseaux 1 - carrière de Bellevue 0

- [LIVE - PHOTOS/VIDEOS] Les trois astres se sont rencontrés - Soleil, Terre, Lune : un grand alignement et une éclipse

[VIDÉOS] Ils ont été auditionnés ce lundi à l'Assemblée (actualisé) - Affaire Benalla : le préfet de police dénonce tandis que Gérard Collomb se dédouane Des vidéos montrant Alexandre Benalla, un proche collaborateur d'Emmanuel Macron, en train de frapper et malmener des manifestants le 1er mai à Paris alors qu'il accompagnait les forces de l'ordre en tant qu'"observateur", ont plongé depuis la semaine dernière l'exécutif dans sa plus grave crise. Pourquoi le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, n'a pas saisi l'IGPN dès qu'il a été informé des faits? Connait-il Alexandre Benalla? Pourquoi ce collaborateur portait des équipements de la police nationale? Ce lundi 23 juillet 2018, Gérard Collomb a été auditionné pendant près de 2h30 par la commission des Lois de l'Assemblée. Pour l'occasion, il a tenté de se dédouane en déclarant : "C'est à l'autorité hiérarchique de prendre toutes les mesures qui s'imposent sur les plans administratif et judiciaire." Quelques heures plus tard, le préfet de police Michel Delpuech a été auditionné, à son tour. Il a dénoncé : "Fondamentalement, ces évènements résultent de dérives individuelles inacceptables! Condamnables! Sur fond de copinage malsain!" Il devrait être opérationnel dès la prochaine saison : Alertes cycloniques - La révision du dispositif toujours en cours Souvenez-vous : suite au tollé provoqué par la (mauvaise) gestion des alertes cycloniques la saison dernière, sur décision de la ministre des outre-mer, le préfet de La Réunion, Amaury de Saint-Quentin a enclenché la révision du dispositif. Pour ce faire, le 4 mai dernier, les maires des communes réunionnaises ont été invités à se réunir à la préfecture pour ouvrir les échanges sur une amélioration possible des dispositifs d'alerte existants. Depuis, les travaux ont-ils avancé ? Quelles vont être les prochaines étapes ? Et la préfecture envisage-t-elle de tenir sa promesse : à savoir, pouvoir mettre en place le dispositif révisé dès la prochaine saison cyclonique ? Imaz Press Réunion a posé ces questions au représentant de l'Etat. (Photo d'archives) Ils craignent pour leurs revenus - Pannes de Bois Rouge : les planteurs exigent une indemnisation Ce mercredi 25 juillet 2018, cela fait près d'une semaine que l'usine sucrière de Bois Rouge accuse des pannes à répétition. Résultat : elle est dans l'incapacité de réceptionner les cannes stockées par les planteurs. Ces derniers, qui souffrent déjà d'une mauvaise récolte suite aux dégâts causés par la dernière saison cyclonique, se retrouvent avec des tonnes de cannes coupées qui perdent de leur valeur chaque jour. Déterminés, ils exigent une compensation de la part de l'industriel Tereos. Une réunion interprofessionnelle est d'ailleurs prévue en fin de journée. Deux tiers des Européens y sont favorables (actualisé) : Et si les pièces de 1 et 2 centimes disparaissaient Elles traînent au fond des poches, des sacs et des porte-monnaies, ces pièces de 1 et 2 centimes d'euro sont-elles vraiment utilisées ? Une chose est sûre, quel que soit le commerce ou l'achat, s'il manque un centime, il manque un centime. Ces petites pièces de monnaie coûtent cher à l'Europe et pourraient bien disparaître. Un comité d'experts a annoncé que la suppression de la petite monnaie pourrait permettre à l'Etat de faire des économies. À La Réunion, ces petites pièces représentent la moitié des pièces émises chaque année. Saint-Paul - L'Autorité environnementale n'autorise pas le projet : Chauves-souris et oiseaux 1 - carrière de Bellevue 0 Le projet de carrière de Bellevue "ne peut être autorisé sans obtention d'une dérogation au régime d'interdiction stricte portant sur les espèces protégées" a a décidé l'Autorité environnementale (Ae) lors de sa séance du mercredi 25 juillet 2018. La haute instance estime en effet que des "espèces protégées, dont les chiroptères (chauves-souris - ndlr) et certaines espèces d'oiseaux" présents occasionnellement ou en permanence "sur le site ou à proximité" de la carrière seront "très probablement" perturber par l'activité d'exploitation et d'extraction des roches massives. Cette décision de l'Autorité environnementale est un nouveau coup dur pour le chantier de la Nouvelle route du littoral (NRL) qui voit s'éloigner encore un peu plus la perspective d'être alimenté en roches massives, indispensables pour construire le tronçon la Possession - Grande Chaloupe

Ce vendredi 27 juillet 2018, les astres se sont donnés en spectacle dans du ciel réunionnais. La plus longue éclipse lunaire du 21ème siècle a débuté à 22h25. Cette éclipse a fait rougir notre satellite qui a pris des airs de "Lune de sang". La planète Mars, qui était au plus près de la Terre, s'est révélée éclatante. Une conjonction de phénomènes qui a du ravir les astronomes amateurs. Notre île était, en plus, le meilleur endroit au monde pour assister à cet alignement d'astres. Sans lunettes, on a seulement eu à tourner les yeux vers le ciel pour admirer l'éclipse lunaire. Retrouvez notre live.