Fornacis est le premier long métrage de la réalisatrice réunionnaise Aurélia Mengin. Le film n'est pas encore sorti en salle. Mais la bande-annonce tourne déjà sur les réseaux sociaux.

Ce road-movie parle d’une jeune femme endeuillée qui va disperser les cendres de sa bien-aimée à Fornacis. " Dans mon histoire, la douleur et la mort se mêle aux souvenirs et au désir" explique Aurélia Mengin.

Son oeuvre s'inscrit dans le fantastique, un genre qu'elle affectionne beaucoup puisqu'elle est la directrice du festival Même pas peur qui se déroule à Saint-Philippe tous les ans.

Voulant s'affranchir des producteurs, Aurélia Mengin a choisi de réaliser son film par ses propres moyens. Il n'est pas non plus issu d'un financement participatif. Quant aux soutien de la Ville de Saint-Denis et du Département, ils ne sont intervenus qu'en post-production. Ce qui est en fait un film 100% indépendant. Il n'entre donc pour l'instant dans aucun réseau de distribution.

La cinéaste réunionnaise a inscrit Fornacis dans des festivals. Elle espère qu'il sera ainsi remarqué des distributeurs pour une programmation en France et à La Réunion et pourquoi pas dans le monde.

Voici la bande-annonce de Fornacis :

De plus, vous pouvez suivre l'actualité de ce film sur sa page Facebook.