- Les kinésithérapeutes toujours plus nombreux - A La Réunion, l'offre pourrait devenir pléthorique

- Déploiement d'hydrophones dans l'ouest de l'Océan Indien : écouter le chant des baleines pour mieux les comprendre

- [VIDÉOS] Sara 112 : une application 100% réunionnaise - Sauvez des vies grâce à votre mobile

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Benalla, alertes cycloniques, Bois Rouge, pièces de centimes, carrière de Bellevue et éclipse

- La pa Météo France i di, sé zot i di : des éclaircies malgré un ciel nuageux

La Réunion comptait, au 1er janvier 2017, 1403 masseurs-kinésithérapeutes dont 90% sont installés en secteur libéral. Le territoire semble particulièrement attractif pour cette profession, dont la densité est plus importante ici qu'en métropole. Forcément, la région n'échappe pas au questionnement actuel sur la démographie galopante de ces professionnels de santé. D'autant que 60% des kinés réunionnais ont moins de 35 ans.

Les baleines à bosse, mâles, chantent durant leur période de reproduction. Précieux, ces chants permettent aux scientifiques de comprendre leurs déplacements. Alors que La Réunion est dotée depuis déjà deux ans, d'hydrophones permettant de capter ces chants; l'île de Madagascar, elle, n'est pas encore très bien équipée. Pour y remédier, un projet de coopération régionale, financé par l'Europe, a été mis en place. Projet auquel l'association réunionnaise Globice participe. Le directeur administratif, Laurent Moysset explique de quoi il s'agit.

C'est une application mobile d'assistance aux gestes de secours, pilotée à distance par les services d'urgence : Sara 112 a été créée à La Réunion et elle est à destination du grand public. Pour s'en servir, il suffit d'effleurer l'écran, sur un signe rouge marqué "Alerte". Un appel est ensuite lancé aux pompiers qui donnent les instructions nécessaires aux premiers gestes de secours.

Retour sur les actualités qui ont marqué cette semaine du 23 au 29 juillet 2018 : - [VIDÉOS] Ils ont été auditionnés ce lundi à l'Assemblée (actualisé) - Affaire Benalla : le préfet de police dénonce tandis que Gérard Collomb se dédouane - Il devrait être opérationnel dès la prochaine saison : Alertes cycloniques - La révision du dispositif toujours en cours - Ils craignent pour leurs revenus - Pannes de Bois Rouge : les planteurs exigent une indemnisation - Deux tiers des Européens y sont favorables (actualisé) : Et si les pièces de 1 et 2 centimes disparaissaient - Saint-Paul - L'Autorité environnementale n'autorise pas le projet : Chauves-souris et oiseaux 1 - carrière de Bellevue 0 - [LIVE - PHOTOS/VIDEOS] Les trois astres se sont rencontrés - Soleil, Terre, Lune : un grand alignement et une éclipse

Matante Rosina l'a dit : on aura droit à quelques nuages ce dimanche 29 juillet 2018, notamment dans l'est de La réunion. Mais on aura quand même la chance de voir quelques éclaircies. Quant aux températures, elles ne devraient pas dépasser les 30°C. Rien de bien surprenant en plein hiver austral. On pourra aussi profiter de la mer mais attention, dans le sud de l'île, la houle pourrait secouer un peu!