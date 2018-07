Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Le 49ème Tour Auto Rallye de la Réunion s'est disputé du 27 au 29 juillet 2018. Pour cette 49ème épreuve, on a eu droit, au total à 8 kilomètres de spéciales de plus que l'année dernière. Soit 161 km d'épreuves chronométrées, pour 476,7 km de liaisons : une distance totale de 637,7 km pour trois jours. Thierry Law-Long, est le vainqueur de ce 49ème Tour Auto. Suivi par Farouk Moullan et Jean Delaunay.

