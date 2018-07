Les refuges pour animaux de Sainte-Anne et de Bonne Espérance, tenus par l'Arche de Noé relancent leur cagnotte "gamelle solidaire" en ce mois de juillet 2018. Pour les "aider à remplir chaque jour le gamelle des nombreux de protégés de tous âges et de toutes les tailles (une centaine de chiens dans les refuges et en familles d'accueil ponctuel), ainsi que la soixantaine de chats" les membres de l'Arché de Noé, demandent de l'aide. Voici leur message :

"En ce mois de juillet vous êtes nombreux à vous envoler vers d'autres rivages et dans cette grande transhumance estivale, il restera des laissés-pour-comptes parmi nos compagnons à 4 pattes très nombreux sur l'Ile. Et comme chaque année depuis plus de 20 ans, notre Arche de Noé restera ouverte pour continuer d'héberger et de nourrir chiens et chats sans maître.

Alors pour nous aider à remplir chaque jour la gamelle de nos nombreux protégés de tous âges et de toutes tailles (une centaine de chiens dans nos refuges de Ste-Anne et Bonne Espérance, et en familles d'accueil ponctuel) auxquelles s'ajoutent une soixantaine de chats en refuge et en famille d'accueil, nous avons ouvert cette cagnotte afin de collecter les 130 € dont nous avons besoin chaque jour pour l'achat de nourriture chiens et chats, de litière chats et aussi de produits de nettoyage et de désinfection."