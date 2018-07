A La Réunion, faire percer les oreilles des bébés avant les premières dents n'a rien de spectaculaire. C'est une tradition familiale. Néanmoins, cette coutume n'est pas sans risques, comme vient de le souligner une alerte de l'American Academy of Pediatrics (Photo d'illustration)

Selon cette étude, 35% des bébés aux oreilles percées souffriraient ensuite au moins d’une complication. Ces médecins plaident clairement pour le choix de sursoir à cette coutume. Ils ne sont pas les seuls. En Angleterre, une pétition lancée en ligne par une jeune maman qui milite contre le piercing des oreilles pour les tout-petits avait rencontré un certain succès : 45 000 signatures en peu de temps. Cette maman évoquait la souffrance infligée à l’enfant ainsi que le droit de décision sur son corps du tout-petit.

L’American Academy of Pediatrics ne va pas aussi loin dans le débat. Les pédiatres américains évoquent simplement les risques d’infection, la plupart sans gravité mais d’autres générant de graves complications allergiques ou inflammatoires, telles des cicatrices chéloïdes.

A ces complications peut s’ajouter un ressenti douloureux, surtout si le bébé souffre d’eczéma, une pathologie infantile courante à La Réunion. En réaction, l’enfant peut se gratter ce qui provoque une surinfection. Parfois, les bobos viennent de manière accidentelle : par exemple, en enlevant un body ou un chandail, on peut coincer une boucle et tirer involontairement sur le lobe qui peut se déchirer. Ou l’enfant, en jouant, peut accrocher une boucle dans un buisson, tirer et… bobo.

Les bonnes mesures de prudence

Alors que faire pour bien faire ? Selon les recommandations de l’American Academy of Pediatrics, il est préférable d’attendre que le bébé ait 2 ans pour que le contour du lobe soit définitif et le percing mieux positionné. Il vaut mieux faire percer les oreilles par un personnel médical, ou, en faisant jouer le bouche-à-oreille, chez un bijoutier réputé. Il est conseillé de lui poser des questions précises sur la stérilisation de ses outils.

Après le piercing, pendant les premières semaines, il faut être attentif à tout gonflement, toute rougeur qui persiste plus de 24 h. Dans ce cas, il faut ôter les boucles posées par le perceur, nettoyer la zone avec un antiseptique et consulter rapidement un médecin.

ml/www.ipreunion.com