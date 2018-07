Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Matante Rosina l'a dit : on aura droit à quelques nuages ce dimanche 29 juillet 2018, notamment dans l'est de La réunion. Mais on aura quand même la chance de voir quelques éclaircies. Quant aux températures, elles ne devraient pas dépasser les 30°C. Rien de bien surprenant en plein hiver austral. On pourra aussi profiter de la mer mais attention, dans le sud de l'île, la houle pourrait secouer un peu!

