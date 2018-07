Ce dimanche 29 juillet, l'équipe de Gyemtsabje organise un rende-vous au Case de la Saline-les-Bains pour la dissolution du Mandala de Chenrezig qui aura lieu à 14h.

"Nous vous conseillons d'arriver au moins une heure plus tôt et d'apporter coussin et natte" prévient l'équipe de Gyemtsabje aux visiteurs de remplir les statues de Bouddha de mantras.

"Avec les moines de Gyudmed, nous sommes très heureux de vous inviter à venir admirer la réalisation du mandala qui est celui du Bouddha de la Compassion, Chenrezig (tibétain), Avalokitesvara (Sanscrit)" ajoute l'équipe.

Le mandala sera détruit et dispersé dans l'océan

Elle précise : "Il est possible d'apporter des offrandes pour l'autel : encens, bougies, fruits, fleurs, biscuits, .... Tous les dons sont bienvenus et sont reversés en totalité aux moines, ils permettent de couvrir les frais d'avion des moines et de participer à la vie quotidienne des 500 moines du Monastère tantrique de Gyudmed".

Lors de la cérémonie de ce dimanche, le mandala sera détruit et dispersé dans l'océan, en symbole de l'impermanence et du non-attachement.

"Les moines de l'Université tantrique de Gyudmed offrent ce mandala pour le Bonheur de tous les êtres, aussi, nous souhaitons, avec eux, que le plus grand nombre ait l'opportunité de venir l'admirer et de ressentir l'énergie associée à la Compassion" conclue le Gyeltsabje.