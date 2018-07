C'était mardi dernier, le 24 juillet 2018, une jeune femme de 22 ans, Marie Laguerre, s'est faite gifler par un inconnu, en pleine rue, à Paris. Ce dernier l'a d'abord insultée. Insulte à laquelle la jeune femme a rétorqué un "Ta gueule!" avant de continuer son chemin. Puis l'homme s'est retourné et n'a pas hésité à la giffler violemment. En publiant sur le web, la vidéo captée par une caméra de surveillance, Marie Laguerre entend dénoncer le harcèlement de rue dont des milliers de femmes sont victimes chaque jour en France.

"La force d'internet et l'impact qu'une simple vidéo peut avoir... En espérant que ça fasse bouger les choses pour toutes les femmes qui subissent du harcèlement et des violences sexistes au quotidien. 💪" a rédigé Marie Laguerre dans un post Facebook.

La vidéo qui accompagnait sa publicaiton est la suivante. On y voit la jeune femme croiser son agresseur puis quelques secondes plus tard, on voit ce jeune homme revenir sur ses pas pour la gifler copieusement. En réaction, un client du bistrot qui se trouve juste à côté, se lève et attrape une chaise pour courir en direction de l'homme violent. Mais aucun coup supplémentaire n'a été échangé Regardez :

Interrogée par les médias ce week-end, Marie Laguerre a expliqué avoir été blessée à la pommette et à l'arcade. À l'AFP, elle a confié se sentir "exténuée".

"L'enjeu est grave"

Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'Egalité femmes-hommes, a commenté l'agression : "L'enjeu est grave : c'est celui de la liberté des femmes de circuler librement dans l'espace public". Elle en a profité pour rappeler quer "le droit actuel sanctionne (le) type d'agression (...) La grande nouveauté est que la loi va permettre d'agir en amont pour empêcher la gradation de la violence".

"C'est primordial : en interdisant le harcèlement de rue, en sanctionnant par une amende de classe 4 les outrages sexistes, on abaisse le seuil de tolérance, on dit qu'il n'y a plus de fatalité" a ajouté la secrétaire d'Etat avant d'assurer que "les premières amendes devraient être mises à l'automne".