BONJOUR - Voici les titres développés à la Une de ce lundi 30 juillet 2018 :



- La dengue est en recul mais...Enceinte, ne lâchez pas la prévention

- Ils se disent victimes de discriminations : les gendarmes réunionnais attendent l'avis du Défenseur des droits

- En plus d'être chers, les produits sans gluten sont bourrés de sucre

- [PHOTOS] Compétition automobile - Thierry Law-Long, vainqueur du 49ème Tour Auto

- La pa Météo France i di, sé zot i di : un temps sec et un littoral ensoleillé

Zika, Chikungunya, dengue : des maladies transmises par le moustique, la dengue est la moins agressive pour le futur bébé. Néanmoins, il existe quelques rares cas de mort in utero. Même si les risques sont limités, il ne faut pas relâcher la prévention, conseille le Réseau Périnatalité de La Réunion, qui s'est fortement investi pour faire passer le message auprès des cabinets médicaux, des PMI, des pharmacies.

C'était une action inédite : le 12 mars 2018, un collectif composé d'une quarantaine de gendarmes s'est rassemblé auprès d'un avocat afin de dénoncer des discriminations dont ils considèrent être victimes. Notamment concernant les mutations : leurs collègues de métropole voient leurs années travaillées sur le département d'Outre-Mer comme double; alors qu'eux, non. Plus de quatre mois après, le collectif existe toujours mais ses membres sont dans l'attente. Eux qui ont saisi le Défenseur des droits le 24 mars, une autorité administrative indépendante, patientent dans l'espoir qu'on leur donne raison. S'ils n'obtiennent pas satisfaction, ils se disent toujours prêts à intenter une procédure pénale.

Selon une enquête de 60 millions de consommateurs, en plus d'être très onéreux, les produits sans gluten afficheraient une faible valeur nutritionnelle et seraient bien plus caloriques que leurs homologues. Une triste nouvelle pour les six millions de Français qui s'estiment intolérants au gluten et surtout pour les quatre millions qui suivent un régime sans gluten pour une raison de bien-être.

Le 49ème Tour Auto Rallye de la Réunion s'est disputé du 27 au 29 juillet 2018. Pour cette 49ème épreuve, on a eu droit, au total à 8 kilomètres de spéciales de plus que l'année dernière. Soit 161 km d'épreuves chronométrées, pour 476,7 km de liaisons : une distance totale de 637,7 km pour trois jours. Thierry Law-Long, est le vainqueur de ce 49ème Tour Auto. Suivi par Farouk Moullan et Jean Delaunay.

Il devrait faire beau sur la majorité de l'île ce lundi 30 juillet 2018. C'est Matante Rosina qui l'a dit! On devrait voir quelques nuages dans la matinée mais ils devraient se disperser rapidement. En tout cas, si vous êtes en vacances c'est le moment d'aller vous dorer la pilule sur la plage ou d'aller randonner dans les hauts de l'île pour profiter du soleil. Attention tout de même dans les cirques ou au Piton de la Fournaise, les températures ne devraient pas dépasser les 21°C. Dans l'est, le vent soufflera un petit peu mais il sera plus fort dans la région de Saint-Pierre. Avec une petite houle qui l'accompagnera.