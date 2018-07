Le réseau social Facebook, sur lequel vos amis publient leurs instants de bonheur, est loin de refléter la réalité. Dans une tribune parue sur le site du journal lemonde.fr, deux enseignants en économie démontrent que le réseau social suscite chez certaines personnes envies, jalousies et frustrations à cause de la surexposition qu'il engendre au bonheur des autres.

Facebook nous rend-il plus heureux ? Le réseau social au 2,2 milliards d'utilisateurs dont 22 millions en France ne cesse de grossir depuis sa création en 2004.

Son président Mark Zukerberg n'a de cesse de démontrer que son réseau social contribue au "bien-être des gens et de la société". Alexandre Mayol (Maître de conférence en économie à l'Université de Lorraine) et Thierry Pénard (Professeur d'économie à l'Université de Rennes 1) démontent cette thèse dans une tribune du Monde. Pour les deux enseignants, Facebook ne reflète pas la réalité et provoque même des émotions négatives chez certains utilisateurs.

Alexandre Mayol et Thierry Pénard citent même l'ancien vice-président de Facebook Chamath Palihapitiya, qui déclarait en novembre 2017 devant des étudiants de Standford : "nous avons créé des boucles déclenchant des réactions de court terme nourries à la dopamine qui sont en train de détruire le fonctionnement de la société". En cause les systèmes de notification et les fils d’actualité qui sont de nature à créer des utilisations addictives.

Un chercheur américain Cass Sunstein a mené une étude sur les utilisateurs de Facebook. Il a démontré que pour quitter Facebook les sondés n'étaient prêts à le faire qu'en échange de 50 euros par mois et que la plupart d'entre eux ne se souciait pas de la collecte et monétisation de leurs données personnelles.

Facebook rend addict, certes, mais rend-il heureux ? Les deux enseignants apportent un début de réponse en s'appuyant sur les recherches en sciences sociales.

D'une part, Facebook procure une certaine satisafaction à ses utilisateurs "par la mise à disposition gratuite d’une multitude d’applications et d’outils qui facilitent la communication entre amis, l’organisation d’événements, la gestion de communautés" précisent les enseignants.

Cependant, en exposant l'utilisateur aux publications de ses "amis" qui montrent une vision déformée de leur vie, de leur bonheur, le réseau social serait responsable de l'éveil de sentiments de jalousie, ou encore d'envie.

Lire l'intégralité de la tribune d'Alexandre Mayol et de Thierry Pénard sur le site lemonde.fr