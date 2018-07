Le vernissage de la nouvelle exposition Carte Blanche organisée par Kelonia est prévu ce jeudi 2 août à 11h. Pour l'occasion, Kelonia a décidé de mettre à l'honneur l'artiste Marie Hangard, une décoratrice sur céramique.

Cette décoratrice sur céramique a travaillé durant cinq ans dans un atelier de faïence où elle réalisait des pièces en émaux.

"Je suis toujours à la recherche de nouvelles techniques de réalisation associant des effets de couleurs différentes indique-t-elle dans un communiqué. J'aime parfois l'incohérence dans l'assemblage des pigments. La surcharge de l'espace me réjouit. Vouloir remplir la surface de mes faïences sans laisser de vide me donne envie de continuer à n'en plus finir. Être en quête permanente de nouvelles opportunités voire de situations inexistantes est un élément iportant de ma créativité..."

Depuis mars 2017, Marie Hangard a créé son entreprise. Elle dévoile sa propre collection ce jeudi à Kélonia.