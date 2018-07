Zotcar, le leader de la location de voiture entre particuliers à La Réunion, lance sa nouvelle offre à l'aéroport Roland Garros. La start-up réunionnaise permet désormais à ses clients de bénéficier d'un parking gratuit directement à l'aéroport et de gagner de l'argent pendant leurs vacances en louant leur voiture pendant leur absence.

Partir en voyage et décider de ce que l’on va faire de sa voiture est souvent un casse-tête. En souscrivant à l’offre Zotcar, les particuliers peuvent désormais laisser leur voiture gratuitement dans le parking public de l’aéroport Roland Garros, en optant pour son service " Esprit Libre ", qui leur permet en outre de gagner de l’argent durant leur absence en louant leur voiture à des particuliers, directement sur le parking de l’aéroport. " Pouvoir proposer ce nouveau service aux Réunionnais permet de renforcer cette proximité entre particuliers. Nous proposions déjà une mise en relation directe entre le propriétaire d’une voiture et une personne désirant louer une voiture. De retour de vacances, les propriétaires pourront récupérer leur voiture sans avoir eu à débourser quoi que ce soit pour la place de parking ", souligne Michel Thiers, P.-D.G. de la start-up réunionnaise.

Partez l’" Esprit libre "

Pour bénéficier de ce service, il suffit tout simplement de s’inscrire sur le site de Zotcar et de cliquer sur l’offre " Esprit Libre ". En arrivant à l’aéroport, les personnes optant pour ce service se présenteront à l’entrée du parking public dans lequel ils pourront rentrer sans ticket sur simple détection de leur plaque d’immatriculation. Et pendant toute la durée de leur voyage, leur voiture est assurée tous risques par la MAIF. Les locations sont à 100% gérées par Zotcar et le particulier touche 50% de chaque location. À son retour, sa voiture l’attendra sur le parking de l’aéroport.

3000 locations par an

Zotcar, pionnier de l’autopartage à La Réunion, compte sur cette nouvelle offre pour renforcer sa place de leader de la location de voitures entre particuliers à La Réunion. Actuellement, Zotcar gère plus de 3 000 locations par an comprenant 1 000 voitures et compte plus de 15 000 membres actifs. La start-up a déjà reversé plus de 630 000 euros à ses propriétaires depuis sa création en avril 2016 et espère, grâce à cette nouvelle offre, atteindre 1 million d’euros reversés d’ici la fin de l’année.