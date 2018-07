Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Il devrait faire beau sur la majorité de l'île ce lundi 30 juillet 2018. C'est Matante Rosina qui l'a dit! On devrait voir quelques nuages dans la matinée mais ils devraient se disperser rapidement. En tout cas, si vous êtes en vacances c'est le moment d'aller vous dorer la pilule sur la plage ou d'aller randonner dans les hauts de l'île pour profiter du soleil. Attention tout de même dans les cirques ou au Piton de la Fournaise, les températures ne devraient pas dépasser les 21°C. Dans l'est, le vent soufflera un petit peu mais il sera plus fort dans la région de Saint-Pierre. Avec une petite houle qui l'accompagnera.

Il devrait faire beau sur la majorité de l'île ce lundi 30 juillet 2018. C'est Matante Rosina qui l'a dit! On devrait voir quelques nuages dans la matinée mais ils devraient se disperser rapidement. En tout cas, si vous êtes en vacances c'est le moment d'aller vous dorer la pilule sur la plage ou d'aller randonner dans les hauts de l'île pour profiter du soleil. Attention tout de même dans les cirques ou au Piton de la Fournaise, les températures ne devraient pas dépasser les 21°C. Dans l'est, le vent soufflera un petit peu mais il sera plus fort dans la région de Saint-Pierre. Avec une petite houle qui l'accompagnera.