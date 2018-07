Branle bas le combat anti requin ce lundi 30 juillet 20187 sur le chantier de la nouvelle route du littoral (NRL). Un filet a été installé dans le bassin D4 coté la Possession. Il s'agit de protéger les scaphandriers des attaques d'un requin supposément juvénile installé dans le bassin depuis la fin du mois de juin

Un premier filet avait déjà été installé début juillet. Mais le requin, grossissant et toujours présent, inquiétait de plus en plus les ouvriers. D'où la pose de ce second équipement.

La pose de ce filet a été faite sans que l'on sache avec certitude sur le squale est toujours là. "À priori ce serait un juvénile mais l'eau est tellement trouble que nous avons seulement pu détecter, par sonar, une masse sombre"avait indiqué en juillet dernier le Centre de ressources et d'appui sur le risque requin (CRA)

Le centre avait prévu de le capturer dans le courant du mois de juillet. L'eau du bassin devait être réduite de moitié pour faciliter la récupération de l'animal. Il avait même été envisagé de transférer le squale à la société Hydro Réunion implanté dans la zone industrielle Les Sables à l'Etang-Salé. La structure, labellisée Centre de ressources technologiques, devrait permettre aux membres du CRA d'effectuer de nombreux tests.

De récupération il n'y a pas encore eu, et on ne sait pas encore si elle aurait lieu un jour

Il reste aussi à déterminer comment l'animal est arrivé dans le bassin. La Région, pourtant prompte à communiquer sur tout ce qui concerne de près ou de loin la NR, n'a rien laissé filtrer sur le sujet...

