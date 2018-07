Le mouvement a commencé lundi dernier, le 23 juillet 208. Au Barachois, deux femmes ont entamé une grève de la faim. Pancartes à la main, elles accusent l'humoriste Lino Rasolonirina de travail dissimulé. Elles auraient travaillé pour lui pendant plusieurs mois, au sein de l'association le Lino Comedy. Et ce, sans contrat de travail ni rémunération. Depuis, d'autres "victimes" ont rejoint le mouvement. Si l'employeur présumé se dit prêt à entamer des discussions, la parte adverse, elle, envisage plutôt de déposer plainte, de saisir les Prud'hommes et d'alerter la Direction du travail. D'autant plus qu'en parallèle, l'humoriste est également accusé de viols. Des faits qu'il réfute intégralement.

Emeline est humoriste. Elle fait partie des deux jeunes femmes qui ont fait la grève de la faim pour se faire entendre. Lundi dernier, elle expliquait : "mes sketches sont utilisés, ma voix est utilisée, et moi je n’ai rien, je n’ai pas de salaire". Cette jeune femme aurait subi des "pressions psychologiques, des menaces et des convocations" de la part de Lino Rasolonirina.

A ses dires, ce dernier a répondu : "Emeline était venue me voir pour avoir des conseils sur ses sketches. C’était une formation à la comédie que je lui donnais, elle était en stage, sans papier mais comme ça avec la parole. En plus, la discussion pour la rémunération de ses sketches étaient en cours".

"Travailler sans contrat de travail ni rémunération"

Quant à Jessica, elle était en reconversion professionnelle quand elle a commencé à travailler avec l’humoriste : "Je me suis lancée corps et âme derrière cette personne pour suivre le projet et pour me faire une place". Pour quoi? "Pour travailler sans contrat de travail ni rémunération" accuse-t-elle.

"Jessica a signé un contrat en décembre a, quant à lui, rétorqué Lino Rasolonirina. On m’accable de maux qui sont injustifiés, j'ai toujours été ouvert à la discussion"

D'ailleurs, son avocat, Jean-Jacques Morel insiste : "il s'agit là d'un contentieux en droit du travail. Mon client est prêt à régulariser la situation et à trouver un accord en conciliation. Il y a pu y avoir des contrats qui n'étaient pas en règle ou encore des impayés. En revanche, en ce qui concerne le viol ou l'agression sexuelle, on conteste tout".

"On n'est pas à l'abri d'une erreur"

Sur le "plan du droit du travail", en revanche, l'humoriste n'est pas si sûr : "On peut dire qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur. C'est pourquoi on est ouvert à la discussion".

Seul hic, cette "discussion", ses présumés "employés" n'en veulent plus. "Il y a quand même eu du travail dissimulé, c'est un délit!" s'insurge Me Alex Vardin, l'avocat qui représente Emeline, Jessica et trois autres personnes.

"Travail dissimulé et harcèlement moral"

Ce dernier envisage de déposer plainte pour "travail dissimulé et harcèlement moral". Selon lui, "entre 10 et 15 personnes disent avoir travaillé pour Lino, sans contrat et sans bulletin de salaire". Certaines auraient occupé un poste qui s'apparente à celui de secrétaires administratives, d'autres auraient joué les organisateurs en faisant l'interface entre Lino et ses prestataires et quelques uns auraient fait de l'animation radio.

"Lino était payé et ces personnes travaillaient gratos. Il y a eu quelques paiements au black mais ça permettait simplement de rembourser les frais engagés par ces travailleurs" commente Me Alex Vardin.

"On a des éléments délictuels"

Selon lui, "si Lino n'avait pas été dans l'illégalité, si c'était juste des heures supplémentaires impayées par exemple, on pourrait aller en médiation mais là, on a des éléments délictuels".

Aussi, Me Alex Vardin envisage de demander à l'Inspection du travail d'ouvrir une enquête et de saisir les Prud'hommes. Néanmoins, il l'affirme : "Les deux jeunes femmes qui font la grève de la faim ne le font pas pour l'argent. Elles le font pour briser la loi du soleil et montrer qu'elles, elles sont prêtes à tout. Elles veulent que les autres personnes qui ont été exploitées se manifestent".

"Ce n'est pas une affaire banale. C'est très grave" conclut l'avocat.

sw/www.ipreunion.com