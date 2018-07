Le 11ème Forum économique des îles de l'océan Indien se tiendra du 26 au 28 septembre 2018 à Antananarivo à Madagascar. Cet événement était présenté ce lundi aux entreprises réunionnaises ce lundi 30 juillet à la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR).

Tous les ans depuis 2005, l'Union des Chambres des îles de l'océan Indien (l'UCCIOI) soutenu par la Commission de l'océan Indien (COI) et l'Union européenne organise le Forum économique des îles de l'océan Indien (FEIOI).

"C'est un espace où nous dialoguons et faisons des affaires parce que nous organisons des rencontres Be to Be pour les entreprises de la zone indiaocéanique, qui ont alors des opportunités de se connaître, d'échanger, de débattre, de signer des partenariats et puis, cet espace d'échanges où nous allons inviter la partie publique de la zone océan Indien sous l'égide de la Commission de l'océan Indien à venir débattre sur des thématiques qui préoccupent les chefs d’entreprises" explique Pascal Plante, le vice-président de la CCIR et président de l’UCCIOI.

Au cours de ces 3 jours, les chefs d’entreprise travailleront sur diverses problématiques rencontrées par les chefs d’entreprise et notamment sur la conquête du marché africain qui est le thème-phare de cette manifestation.

Cette année, il y aura le lancement de la plateforme business numérique, une initiative née à la demande des chefs d’entreprise de la zone de se rencontrer par le biais du net et d’échanger sur leurs pratiques.

D’autre part, cette rencontre indiaocéanique se tiendra sur le même site que la 5ème édition du salon de la créativité Voatra, une manifestation qui met en avant les savoirs et savoir-faire des entreprises de la région Analamanga dont le chef lieu est Antananarivo. Cette année, les entreprises des autres territoires de l’océan Indien pourront elles aussi promouvoir leurs services et produits.

Depuis que le FEIOI existe, il y a eu la signature d’un partenariat avec la COI, la création de l’Association des ports de l’océan Indien. L’association Îles Vanille est aussi née du souhait de rendre la région océan Indien plus visible en faisant travailler les opérateurs du tourisme de chacun des territoires.

eg/www.ipreunion.com