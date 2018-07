Du 16 au 22 juillet, 59 cas de dengue ont été diagnostiqués dans l'Ouest, dans le Sud et à moindre mesure dans le Nord (2 cas). Si l'épidémie est en net recul, la préfecture et l'ARS OI n'entendent pas se contenter de ces résultats encourageants. Les deux instances ont décidé d'une nouvelle campagne d'information pour enrayer définitivement le virus.

Avec 6345 cas de dengue déclarés depuis début janvier, la dengue est à l'origine de 134 hospitalisations, 414 passages aux urgences et probablement un décès. Une véritable épidémie qui a mobilisé l'ARS et la préfecture pour inciter les Réunionnais à participer activement à la lutte contre ce fléau tropical.

La nouvelle campagne de communication a pour but de rappeler aux Réunionnais que tous sont acteurs de cette éradication grâce à des gestes simples : éviter les eaux stagnantes et se protéger avec des répulsifs adaptés. L’ARS, de son côté, poursuit l’opération de démoustication sur les zones les plus touchées.

En août, Le Port, Saint Leu, La Possession et Saint-louis seront concernées par les opérations de démoustication qui auront lieu la nuit.

www.ipreuion.com