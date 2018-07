Dans un arrêté signe le lundi 30 juillet 2018, le préfet de La Réunion, Amaury de Saint Quentin a renouvelé l'ouverture et la fermeture à la circulation publique des routes forestières situées sur le domaine géré par l'Office National des Forêts.

Voici les routes forestières ouvertes

À Saint-Denis

- Route Forestière de La Roche Ecrite (RF1) du PK 2,245 jusqu'à son terminus à Mamode Camp

À Salazie

- Route Forestière du Haut de Mafate (RF 13) depuis sa jonction avec la RD 52 de Grand Ilet jusqu'au PK 6,400 – Parking du Petit Col -

- Route Forestière de Terre Plate (RF 14) du PK 0,168 jusqu'à son terminus

À La Plaine des Palmistes, Saint-Benoit et Salazie

- Route Forestière de Bébour - Bélouve pour la partie entre sa jonction avec la voirie communale et jusqu'au col de Bébour (parties situées sur le domaine géré par l'ONF)

- Route Forestière de Cabri Bas (RF 75) depuis son intersection avec la voirie communale jusqu'au PK 2,130

À Saint-Philippe

- Route Forestière de Basse Vallée (RF 36) de la RN 2 jusqu'au gîte de Basse Vallée

- Route Forestière de Mare Longue (RF 4) depuis la RN2 jusqu'au PK 2,910 (parking du sentier botanique)

- Route Forestière de Takamaka (RF 3) depuis la RN 2 jusqu'à la coulée de 1986

À Saint-Louis

- Route Forestière des Makes (RF 11) depuis le PK 2,1 jusqu'au rond-point terminal de la Fenêtre

À Cilaos

- Route Forestière de la Roche Merveilleuse : portion basse entre la voierie communale et l'aire d'accueil du Plateau des Chênes; portion haute entre la RD 241 et la barrière située au-dessus du parking de la Roche Merveilleuse

À L'Etang-Salé

- Route Forestière du Parc (RF 12) depuis la RN1 jusqu'à son raccordement à la RD 17 E

Au Tampon et à Sainte-Rose

- Route forestière du Volcan (RF 5) du PK 2,700 à l'entrée de la forêt départementodomaniale jusqu'à son terminus au PK 22,500 au niveau du Pas de Bellecombe - sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent arrêté concernant l'interdiction de stationnement sur les accotements pour la portion de piste depuis le Pas des Sables jusqu'au Pas de Bellecombe

- Route Forestière du Gîte du Volcan (RF 51) en totalité

- Route Forestière de Piton Guichard (en sens unique)

Aux Avirons

- Route Forestière du Tévelave (RF 6) depuis sa jonction avec la voirie communale jusqu'à sa jonction avec la route forestière de Grande Terre (RF 76)

À Saint-Paul, Trois Bassins et Saint-Leu

- Route Forestière de Grande Terre (RF 76) depuis sa jonction avec la Route Forestière du Tévelave (RF 6) jusqu'à la voirie communale

- Route Forestière du Maïdo (RF 8), depuis sa jonction avec la voirie communale jusqu'à son terminus

Fermetures

Voici les routes forestières fermées à la circulation et au stationnement du public de 22h00 à 5h00. Pour information, deul le stationnement aux fins de bivouac pourra être toléré sur les aires d'accueil aménagées et sous réserve que les conducteurs des véhicules s'y soient rendus en dehors de la plage horaire pendant laquelle toute circulation est interdite

À Saint-Denis

- Route Forestière Maniquet (RF 41) en totalité

- Route Forestière Prévallée (RF 56) en totalité

- Route Forestière de la Plaine d'Affouches (RF 20) du PK 7 au PK 10,7

- Route Forestière Laverdure en totalité Chemin Loiseau en totalité

- Chemin Morin en totalité

À Sainte-Marie

- Route Forestière de la Plaine des Fougères (RF 72) du PK 1,200 au PK 3,700

À Bras-Panon

- Route Forestière de l'Eden (RF 80)

À La Plaine des Palmistes, Saint-Benoit et Salazie

- Route Forestière de Bébour - Bélouve du Col de Bébour jusqu'au parking touristique du Gîte de Bélouve

- Route Forestière de Duvernay (RF 22) depuis sa jonction avec la Route Forestière de Bébour - Bélouve (RF 2) jusqu'au PK 1,300

- Route Forestière de Cabri Haut (RF 16) depuis son intersection avec la voirie communale jusqu'au PK 1,135

À Saint-Philippe

- Route Forestière de la Vallée heureuse (RF 37) depuis sa jonction avec la RF 36 jusqu'au PK 3,09 Rond de Basse Vallée

- Route Forestière des Camphriers (RF 38) depuis sa jonction avec la Route Forestière de Basse Vallée (RF 36) jusqu'au PK 1,670 (juste après le départ du sentier Puys Ramond)

- Route Forestière du Puits Arabe (RF 34) depuis la RN2 jusqu'au parking du Puits Arabe

- Route Forestière du Vieux Port du Tremblet (RF 17) depuis la RN2 jusqu'au parking du Vieux Port du Tremblet

.

À Saint-Louis

- Route Forestière de la Scierie (RF58) depuis sa jonction avec la Route Forestière des Makes jusqu'à son intersection avec le sentier menant à Camp 2000 (sauf propriétaires et usufruitiers des terrains privés desservis par la route forestière)

À Cilaos

- Route Forestière de la source du Gros Ruisseau depuis la RD 241 jusqu'à son terminus

À Saint-Paul, Trois Bassin et Saint-Leu

- Route Forestière des Tamarins (RF 9) depuis sa jonction avec la Route Forestière du Maïdo (RF 8) jusqu'à sa jonction avec la Route Forestière du Tévelave (RF 6)

Aux Avirons

- Route Forestière du Tévelave (RF 6) depuis sa jonction avec la route forestière des Tamarins (RF 9), jusqu'à la jonction avec la route forestière de Grande Terre (RF 76)

À Trois Bassins

- Route Forestière de Timour (RF 7) depuis la jonction avec la route forestière des Tamarins (RF 9) jusqu'à la jonction avec la voirie communale

"Sur l'ensemble des routes forestières précitées, l'interruption temporaire de circulation publique pourra être prononcée par décision du directeur régional de l'Office National des Forêts ou son délégué pour des raisons de gestion durable de la forêt, de contraintes écologiques particulières, de mise en sécurité d'un périmètre de chasse, de maintien de la sécurité publique à l'occasion de manifestations, de travaux forestiers ou routiers ou de dangerosité de la chaussée et de ses annexes. Cette interruption temporaire sera portée à la connaissance des usagers par une signalisation conforme à la règlementation en vigueur" informe la préfecture.

Elle ajoute : "Le stationnement de tout véhicule est interdit sur la chaussée et devant les barrières. Il sera toléré sur les accotements existants, au seul bénéfice des promeneurs en forêt, aux risques et périls des automobilistes, à la condition que ce stationnement soit tel qu'il libère totalement la chaussée. Le stationnement ne doit en outre, et conformément aux dispositions du code de la route, être ni dangereux, ni gênant, ni abusif.

Des dérogations aux règles de stationnement pourront être admises temporairement en faveur des ayants droit de l'Office National des Forêts en cas de force majeure due aux nécessités de l'exercice de leur profession ou de la jouissance de leur droit. Sur certaines portions d'itinéraires, le stationnement sur les accotements pourra être interdit par le directeur régional de l'Office National des Forêts.

Tel est d'ores et déjà le cas pour la Route forestière du Volcan (RF 5) où le stationnement sur les accotements (hors délaissés spécialement aménagés) est interdit des deux côtés de la piste pour sa portion depuis le Pas des Sables jusqu'au Pas de Bellecombe, sous réserve des dispositions spécifiques pouvant être prises par ailleurs pour la gestion de l'accueil du public pendant les éruptions du massif du Piton de la Fournaise. Ces interdictions et autorisations seront portées à la connaissance des usagers par une signalisation conforme à la règlementation en vigueur".

D'autres articles réglementent la circulation sur les routes forestières autorisées :

- Le franchissement des radiers situés sur les routes forestières est interdit en cas de submersion

- La longueur des véhicules est limitée à 10,40 mètres à l'exception des Routes Forestières de Mare Longue et de Bébour - Bélouve (partie située après la Petite Plaine où la longueur est limitée à 8 mètres)

- La vitesse de tout véhicule est limitée à 40 kilomètres à l'heure

- Toutes les autres routes et pistes forestières sont réputées fermées à la circulation publique.

- La circulation de tout véhicule avec ou sans moteur (y compris les chevaux et autres équidés) y est interdite sauf autorisation particulière délivrée par le directeur régional de l'Office National des Forêts

- Toute occupation temporaire du domaine forestier privé de l'Etat, même occasionnelle pour la vente de produits de quelle que nature que ce soit, ou une action privative ne relevant pas de la promenade familiale doit être autorisée par l'Office National des Forêts.