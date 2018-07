Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Ce matin, vers 8h30, les pompiers sont intervenus pour porter secours à un motard accidenté. L'homme, âgé de 46 ans, est dans un état grave et a été transporté au CHU Félix Guyon. Selon les premières constatations, le motard qui circulait en direction de l'Est, aurait perdu le contrôle de son engin sur le boulevard Lancastel et aurait chuté dans le fossé aux abords du parking de la Cité des Arts. Il serait resté là plusieurs heures avant d'être découvert.

