Une rencontre entre étudiants réunionnais déjà installés en métropole et nouveaux étudiants en partance prochaine aura lieu le 9 août à l'initiative de l'Union des Etudiants Réunionnais de l'Hexagone. Occasion de mettre en place un parrainage amical pour faciliter l'installation des néo-étudiants en métropole.

Partir étudier en métropole peut être une épreuve pour les nouveaux étudiants. Grâce au soutien de L’Union des Etudiants Réunionnais de l’Hexagone (UERH), cette épreuve peut-être souvent dépassée sans souci particulier. L’Union des Etudiants Réunionnais de l’Hexagone (UERH) est une association qui a pour but d’impulser la solidarité des étudiants réunionnais tout au long de leur mobilité en métropole.

" Chaque parcours est une pièce du puzzle de la Réunion de demain. Pour cela, notre système de parrainage qui débutera en septembre 2018 a pour vocation de mettre en relation les néo-arrivants avec les étudiants déjà sur place ", explique l’association qui souhaite renforcer l’entre-aide et la solidarité entre jeunes réunionnais.

Afin de présenter ce dispositif aux personnes intéressées, l’UERH organise une réunion d’information le 9

août 2018 à 19h30 au 190 rue Jules Bertaut au Tampon. A l’occasion de cette rencontre, les nouveaux étudiants en partance pour la métropole et leurs familles pourront rencontrer des étudiants déjà en mobilité.