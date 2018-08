BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 1er août 2018



- À la Région on a des sous... mais pas pour tout le monde. Des bourses à la mobilité ont été supprimées

- La Possession - La Ville permet à la Région d'avoir la mainmise sur la carrière des Lataniers

- Surf - Johanne Defay 5ème du WQS 6000 à San-Diego

- Campagne légine australe 2018-2019 : des possibilités de pêche à nouveau en baisse

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages, des averses et un peu de vent

À la Région on a des sous... mais pas pour tout le monde. Des bourses à la mobilité ont été supprimées

Alors que la Région vient d'allouer une subvention de 30 millions d'euros à La Possession, depuis ce lundi 30 juillet 2018, le ton monte chez les 45 étudiants en carrières sanitaires et sociales, inscrits en métropole. En effet, la Région, qui leur accordait jusqu'ici une bourse de 495 euros par mois, a décidé de stopper cette aide, pourtant indispensable pour de nombreux étudiants issus de familles modestes. Les familles et les étudiants ont entamé un sitting à l'hôtel de Région ce mardi 31 juillet 2018, devant le refus des élus régionaux de revenir sur leur décision.

La Possession - La Ville permet à la Région d'avoir la mainmise sur la carrière des Lataniers

Lors de son dernier conseil municipal, le lundi 30 juillet 2018, la Ville de La Possession a signé une convention avec la Région ayant pour principal objet la carrière des Lataniers. Dans un communiqué de presse envoyé le même jour par la municipalité, on apprend que les subventions régionales consacrées à de grands projets municipaux ont augmenté. Et surtout que la Région aura le droit de s'immiscer dans la révision du Plan local d'urbanisme (PLU). Une hérésie selon l'opposition qui a évidemment voté contre la signature de cette convention. En vain, la majorité l'a tout de même adoptée.

Surf - Johanne Defay 5ème du WQS 6000 à San-Diego

La Saint-Leusienne Johanne Defay a terminé 5ème du WQS 6000 disputé samedi 28 juillet et dimanche 29 juillet 2018 à Oceanside au nord de San Diego (Etats-Unis). La Réunionnaise a a très bien surfé sur l'ensemble de la compétition, avec des stratégies en place et payantes, battant au passage des filles du WCT comme Bronte Macaulay et Courtney Conlogue

Campagne légine australe 2018-2019 : des possibilités de pêche à nouveau en baisse

Pour la seconde année consécutive, le Total Admissible de Capture de légine est en baisse et le Syndicat des Armements Réunionnais des Palangriers congélateurs (SARPC) en prend acte. La priorité d’après lui est de préserver la ressource et de conforter la durabilité de la pêcherie, dans un contexte de renouvellement de la flotte, de baisse du prix de la légine et de déprédation.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages, des averses et un peu de vent

Si l'on en croit Matante Rosina le ciel de ce mercredi 1er août 2018 sera nuageux. Ces nuages pourraient même lâcher quelques averses par ici et aussi par la-bas, affirme Gramoune Rosina. Elle ajoute qu'il y aura aussi un peu de vent mais que la mer sera calme. Dites nous si tout cela est vrai du côté de chez vous