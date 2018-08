Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 20 heures

Matante Rosina sourit à la vie, ses rhumatismes la font moins souffrir et, elle le sait bien, cela veut dire que le temps se réchauffe un peu. Alors elle est contente même si elle a vu dans le fond de sa tasse de café qu'il pourrait y avoir quelques petites averses et un quelques nuages. Dites nous si vis aussi vous avez un peu plus chaud

Matante Rosina sourit à la vie, ses rhumatismes la font moins souffrir et, elle le sait bien, cela veut dire que le temps se réchauffe un peu. Alors elle est contente même si elle a vu dans le fond de sa tasse de café qu'il pourrait y avoir quelques petites averses et un quelques nuages. Dites nous si vis aussi vous avez un peu plus chaud