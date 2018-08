Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 7 heures

L'association Get 974 est une association loi 1901 dont l'activité principale se divise en deux volets : la médiation dans les gares routières auprès des usagers et l'accompagnement embarqué dans les Car jaunes. Ce mercredi 1er août 2018, les syndicats du personnel de l'association se sont positionnés contre le plan social de l'association et ont demandé à être reçus par la direction. Une rencontre avec le président du conseil d'administration est prévue aujourd'hui.

