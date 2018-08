Lundi 30 juillet un officier de police originaire de La Réunion, au grade de capitaine, et trois autres policiers ont été blessés lors d'affrontements avec des migrants, à Calais. Le syndicat UNSA-Police monte au créneau dans un communiqué pour dénoncer ce nouvel acte de violence envers des représentants des forces de l'ordre, comme l'a annoncé notre confrère L'info.re.

Le syndicat UNSA-Police pôle CRS, dans son communiqué, dénonce un "véritable guet-apens" tendu à plusieurs policiers, en service, à Calais. Un capitaine de la CRS 40, originaire de La Réunion, a d'ailleurs été blessé, frappé avec violence au visage. Il souffrirait d'une commotion cérébrale et a dû subir cinq points de suture suite au jet d'un galet au niveau du visage. Trois autres policiers ont aussi été victimes de violences.

Les faits se sont produits lors d'une altercation avec des migrants fortement alcoolisés. Ces derniers se seraient introduits dans une entreprise. Les policiers sont alors intervenus et l'altercation avec les migrants a dégénéré en actes de violence envers les policiers, avec le soutien d'autres migrants venus en soutien.

Une stratégie opératoire que le syndicat Unsa-police dénonce dans son commmuniqué : "Le mode opératoire est toujours le même. Au début, les CRS interviennent sur réquisition pour faire cesser les infractions d’un petit groupe de migrants. Puis très rapidement une centaine de migrants sortent du bois jouxtant la zone industrielle et encerclent les collègues qui doivent faire usage des armes pour repousser les assauts violents des agresseurs".

En raison de cette nouvelle agression, l’UNSA Police pôle CRS réclame "la présence d’une demi-compagnie supplémentaire pour assurer la sécurité du site (ndlr, de Calais). D’après le dernier décompte des autorités, entre 350 et 420 migrants (entre 400 et 800 selon les associations) se trouvent à Calais, port d’Europe continentale le plus proche de l’Angleterre, pays qu’ils souhaitent rejoindre".

