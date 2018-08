Les températures étaient plus douces ces derniers jours, "elles étaient entre 1 et 2 degré au dessus des normales saisonnières" précise Jacques Ecormier. Mais cette douceur trompeuse va prendre fin ce vendredi 3 août 2018 avec l'arrivée d'un front froid. Selon les passionnés du site Actus Météo 974, un front froid abordera notre île. Les basses températures de ce front froid seront accompagnées par des averses sur la moitié Sud de l'île. Il annonce un week-end bien frais.

Vous l'avez ressenti, il a fait plus chaud ces derniers jours. "La température a atteint 28 degrés à La Saline les Bains hier" a déclaré Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo France. Cette hausse de températures au-dessus des normales de saison s'explique par les vents de secteur Nord qui ont provoqué cette chaleur relative depuis lundi.

Le mercure a enregistré entre 1 et 2 degrés de plus le jour et la nuit. Mais un front froid est en approche comme l'indique les passionnés d'Actus Météo 974 :

❄️ À la suite d'un front froid prévu aborder #LaRéunion ce vendredi (qui devrait apporter qqs averses sur une large moitié Sud de l'île), un rafraîchissement notable − sans être exceptionnel pour la saison − se profile pour ce weekend et en particulier pour dimanche-lundi. — Actus Météo 974 (@ActusMeteo974) 2 août 2018

- Après le chaud, le front froid -

Les températures font le yoyo."Après ce passage, la température va à nouveau baisser" explique Jacques Ecormier. En effet, notre île va subir le passage d'un front froid ce vendredi 3 août. Ce front froid apportera avec lui des averses notamment dans le Sud de l'île.

C'est samedi matin qu'il faudra commencer à sortir sa petite laine car la température matinale sera basse. "Les températures seront plus basses que les normales saisonnières dès samedi" précise le prévisionniste.

C'est l'air qui est plus au Sud de l'île qui est plus froid et donc la température va baisser. "On aura entre 1 et 2 degrés de moins" souligne Jacques Ecormier.

Mais attention, samedi n'est qu'une mise en bouche, dimanche en revanche, les températures pourront être négatives. Jacques Ecormier explique "les températures seront négatives au niveau des sols dans les hauteurs avec une baisse significative des températures de 2 à 3 degrés".

À cela ajoutez "un vent qui va aussi se renforcer dans le secteur Sud" et un soupçon de "houle" et vous obtenez un petit week-end bien frais.

sjb/www.ipreunion.com (mis en ligne le 2/08/18 à 17:04 actualisé à 18:46)