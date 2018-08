BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 2 août 2018



Syphilis : à La Réunion "le seuil épidémique est presque atteint"

Selon une étude de l'agence nationale de santé (Anses) le nombre de cas d'infections sexuellement transmissibles a été multiplié par trois entre 2012 et 2016. La Réunion est aussi concernée par cette hausse des IST. Selon le Docteur Catherine Gaud, La Réunion connaît une augmentation importante des cas de syphillis et "on atteint presque le seuil épidémique".

Saint-Paul : Le nouvel hôpital est sans accès depuis la route nationale

Les syndicats de l'Etablissement de santé mentale de La Réunion (EPSMR) l'ont appris il y a seulement 15 jours, "il n'y aurait pas d'accès prévu depuis la route nationale vers le centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR)". Cet accès, qui, selon eux, était prévu dans les plans du chantier, ne sera pas financé par la Région. Les syndicats craignent que l'accès au CHOR se fasse par le même chemin que l'EPSMR. Ce qui perturbera la circulation et le fonctionnement de l'établissement de santé mentale. Les syndicats s'exprimeront sur le sujet lors d'une conférence de presse ce vendredi 3 août.

15 médiateurs de l'association Get 974 menacés de licenciement

L'association Get 974 est une association loi 1901 dont l'activité principale se divise en deux volets : la médiation dans les gares routières auprès de usagers et l'accompagnement embarqué dans les Car jaunes. Ce mercredi 1er août 2018, les syndicats du personnel de l'association se sont positionnés contre le plan social de l'association et ont demandé à être reçus par la direction. Une rencontre avec le président du conseil d'administration est prévue aujourd'hui.

Nuits sans lumière : un bilan éclairant pour La Réunion. L'île est pionnière au niveau national

La 10e édition des Nuits sans lumière organisée par le Parc national en collaboration avec la Société d'études ornithologiques de La Réunion (Seor) du 5 au 29 avril 2018 avait pour mission de sensibiliser le public à la pollution lumineuse, à ses effets délétères et aux moyens de la réduire. Si le grand public était visé, les collectivités, les associations et les entreprises étaient invitées à participer massivement à cette nouvelle action de sensibilisation aux effets nocifs de la pollution lumineuse. Au total, 159 partenaires ont joué le jeu. L'opération de communication se joue à l'échelle nationale et La Réunion n'a pas à rougir de son palmarès : en effet, le département de La Réunion fait figure de territoire pionnier au niveau national en terme de réduction d'émission de lumière, en particulier pendant l'opération des Nuits sans lumière.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps se réchauffe un peu

Matante Rosina sourit à la vie, ses rhumatismes la font moins souffrir et, elle le sait bien, cela veut dire que le temps se réchauffe un peu. Alors elle est contente même si elle a vu dans le fond de sa tasse de café qu'il pourrait y avoir quelques petites averses et un quelques nuages. Dites nous si vis aussi vous avez un peu plus chaud