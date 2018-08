Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Du mercredi 8 au dimanche 12 août 2018, les Réunionnais pourront admirer et acheter des fleurs et des plantes à Flore et Halle à la Halle des manifestations au Port. Cette année, la manifestation, 23ème,du nom, aura le jardin pour thème, le vacoa pour plante vedette et les orchidées pour fleurs star. Pendant ces jours, les visiteurs du salonpourront découvrir plus de 150 stands sur une surface supérieure à 4000 m2.

