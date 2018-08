Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Dans le cadre de l'aide exceptionnelle votée par le conseil municipal en faveur des agriculteurs suite aux tempêtes Berguitta, Dumazile et Fakir, ces derniers ont récupéré les quantités d'engrais qui leur ont été attribués, ce vendredi 3 Août aux grands Kiosques. 155 agriculteurs (horticulteurs et maraichers) relevant de la procédure de calamités agricoles, et ayant déposé un dossier, ont bénéficié de cette aide. 160 tonnes d'engrais ont été distribués, sur la base d'une moyenne de 615 kilos par hectare pour chaque agriculteur.

