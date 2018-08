Ambiance tendue bien que sans trop d'illusions à la Région en ce début d'après-midi, vendredi 3 août 2018. La rencontre très attendue par les familles avec les membres du cabinet du Président de Région et un directeur général adjoint des service, Patrice Bertil, n'a pas tourné à l'avantage des étudiants. Les élus régionaux campent sur leurs positions, ces bourses ne relèvent pas de leur compétence mais de la compétence des régions d'accueil. Ainsi que de l'Etat. Le discours n'a pas évolué d'un iota depuis le début de la semaine. Les familles, excédées, ont décidé d'occuper les lieux une fois de plus.

Pour Eddy Mercier, un papa très engagé à défendre la cause de tous les étudiants concernés par ce refus de bourses d'études, l'immobilisme des élus est inacceptable. "Depuis mercredi, on nous râbache la même chose, que c'est à l'Etat de payer et pas à la Région et que l'Etat n'a pas besoin de la Région pour amorcer son aide. Or l'Etat nous a dit le contraire à la préfecture. Rien n'avance." Et l'heure tourne. Pour la plupart des étudiants, le départ était prévu d'ici quelques jours. Et la décision de la Région, son absence de revirement quant à sa décision de supprimer les aides aux études pour ces 45 étudiants, voire de propositions concrètes vers d'autres voies de financement, contraignent ces jeunes gens à l'incertitude. Partir sans savoir avec quoi vivre ? Rester et venir nourrir le flot des jeunes chômeurs ?

La Région se montre manifestement insensible à ces avenirs compromis. "On nous a proposé d'attendre la semaine prochaine pour rencontrer le Président de Région, qui est actuellement en vacances". Mais les familles savent que Didier Robert a écrit au Préfet pour affirmer sa position et annoncer qu'il avait sollicité l'aide des régions d'accueil pour les étudiants réunionnais. "Il est donc au courant de ce qui se passe. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut très bien s'entretenir avec lui maintenant, en visioconférence", affirme un parent qui n'a pas l'intention d'être "promené" encore longtemps par les élus régionaux.

Jean-Bernard Laravine, père d'un étudiant reçu à l'IFSI de Toulouse ne décolère pas : "Nous demandons la preuve que les élus régionaux ont voté en séance pléinière l'arrêt des aides. Or ils ne nous donnent pas ce document. Ils se moquent de nous : ils nous disent que les jeunes n'ont qu'à partir, qu'ils vont s'occuper que les régions d'acccueil leur allouent des aides et que la Région Réunion viendra en complément si c'est insuffisant. Mais le Président de Région nous raconte n'importe quoi : c'est écrit noir sur blanc que les aides régionales ne peuvent pas se cumuler. Qu'ils arrêtent de raconter des bêtises : ils ont reçu de l'Europe neuf millions pour l'aide à la mobilité professionnelle. La Région nous a pris pour des moins que rien, on ne l'oubliera pas, mais on ne baisse pas les bras".

Lorenza, l'une des étudiantes qui doit intégrer l'IFSI de Paris se déclare déçue : "Je devais être à Paris pour le 15 août, et là, on se retrouve sans rien, LADOM ne donne rien sans la Région, la Région ne donne rien." Lorenza a quelques économies grâce à un CDD ces derniers mois. Mais elle est amère : "La Région décide d'aider des étudiants qui partent au Québec ou en Belgique, mais pas ceux qui vont étudier en métropole. En plus, ils coupent les aides alors que nous sommes la dernière promotion à ne pas avoir le statut universitaire et donc le droit aux bourses du CROUS. L'année prochaine n'existera plus. Pourquoi ne pas avoir maintenu le dispositif pour nous, cette dernière année ? J'ai l'impression qu'étudier devient un luxe". La jeune fille est d'autant plus déçue qu'elle rêve d'ouvrir un cabinet à La Réunion. "Je suis née ici, j'ai toute ma famille ici, je veux travailler ici et pour ça, je dois aller étudier en métropole, parce qu'ici c'est bouché. J'ai raté le concours à La Réunion mais je l'ai réussi à Paris." Pour Lorenza, Valérie, Alison, Lauriane et tant d'autres, l'heure est à la désillusion. Mais pas au renoncement. A l'heure où nous mettons en ligne ce papier, les familles et les étudiants ont décidé d'occuper les lieux. Ils ne baissent pas les bras.

ml/www.ipreunion.com