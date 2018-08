Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Avec 95% de leur population "sur le point de s'éteindre", les lémuriens deviennent les primates les plus menacés sur Terre, a affirmé mercredi un regroupement d'organisations de défense de l'environnement. Ces primates arboricoles, reconnaissables à leur museau pointu et à leur longue queue, sont uniquement présents à Madagascar où ils sont décimés par l'exploitation et la destruction de la forêt tropicale, la non-réglementation de l'agriculture et de l'activité minière, a déclaré l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

