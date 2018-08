Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Un pain riche en nutriments qui devrait aider les seniors à maintenir leur masse musculaire et lutter contre les carences alimentaires. Ce pain s'appelle G-nutrition et sera remboursé par la sécurité sociale en septembre prochain. Il est déjà distribués dans les hôpitaux réunionnais et pourrait être commercialisé dans les pharmacies de l'île.

Un pain riche en nutriments qui devrait aider les seniors à maintenir leur masse musculaire et lutter contre les carences alimentaires. Ce pain s'appelle G-nutrition et sera remboursé par la sécurité sociale en septembre prochain. Il est déjà distribués dans les hôpitaux réunionnais et pourrait être commercialisé dans les pharmacies de l'île.