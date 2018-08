BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 3 août 2018



Le Schiva suscite des passions

Samedi 4 août 2018, la discothèque dionysienne Le Club 138 va être rebaptisée Le Schiva. Daniel Minienpoullé, secrétaire de la Fédération tamoule de La Réunion, s'insurge contre ce changement de nom qu'il qualifie de " dénomination outrageante " dans une lettre qu'il adresse à Gilbert Annette, le maire de Saint-Denis.

Le pain G-nutrition sera remboursé par la sécurité sociale pour lutter contre la dénutrition des gramounes

Un pain riche en nutriments qui devrait aider les seniors à maintenir leur masse musculaire et lutter contre les carences alimentaires. Ce pain s'appelle G-nutrition et sera remboursé par la sécurité sociale en septembre prochain. Il est déjà distribués dans les hôpitaux réunionnais et pourrait être commercialisé dans les pharmacies de l'île.

Les trois alpinistes décédés dans le massif Mont-Blanc étaient réunionnais

Trois alpinistes d'une même cordée sont morts jeudi matin sur le secteur des Dômes de Miage, à environ 3.600 mètres d'altitude, dans le massif du Mont-Blanc. Selon une information de de nos confrères de la 1ère, les alpinistes étaient réunionnais. Âgées d'une cinquantaine d'année, les trois personnes étaient amateurs et n'avaient pas d'encadrant professionnel.

Saint-Denis : la grande braderie de l'Océan commence samedi

A quelques jours de la rentrée scolaire, les commerçants du bas de la rue Maréchal Leclerc, en partenariat avec la Ville de Saint-Denis, proposent aux Dionysiens et aux Réunionnais de profiter des bonnes affaires. La grande braderie de l'océan commence ce samedi 4 août 2018.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil le matin, averses l'après-midi

Il y aura du soleil ce vendredi matin 3 août 2018, affirme Matante Rosina. Les choses vont un peu se gâter dans l'après-midi puisque des petites averses devraient s'inviter, prévoit aussi la gramoune. Dites nous si le temps chez vous lui donne raison ou tort