Suite à l'appel à projet lancé par la commune pour l'exploitation des locaux de l'ancienne mini-crèche " Les Lapinoux ", une Maison d'Assistante Maternelle (MAM) va bientôt ouvrir ses portes à Saint-Benoît.

Dans le cadre du développement de l’offre d’accueil de la petite enfance sur son territoire, la commune de Saint-Benoît a lancé, en mars dernier, un appel à projet à destination des gestionnaires ou futurs gestionnaires souhaitant exploiter les locaux de l’ancienne mini-crèche " Les Lapinoux " située en centre-ville.

Cette dernière, ouverte par la mairie il y a une vingtaine d’années, a dû fermer ses portes en décembre 2017 en raison de coûts de fonctionnement trop élevés. Les enfants et le personnel ont été répartis dans les quatre autres établissements d’accueil de jeunes enfants de la commune.

Soucieuse de maintenir et de diversifier les modes de garde des jeunes enfants sur son territoire, la commune a souhaité que ces locaux trouvent un repreneur. Un appel à projet a donc été lancé pour l’exploitation et la gestion de l’ex-crèche " Les Lapinoux ".

Un projet innovant pour Saint-Benoît

Au mois de juin, le jury composé d’élus, de responsables administratifs et de représentants de la Caf s’est réuni afin d’examiner les offres reçues (5 au total). C’est finalement le projet de Maison d’Assistante Maternelle (MAM) de l’Association TIC TAC & LA qui a été retenu.

" La création d’une structure d’accueil de ce type figurait dans notre programme politique ; ce choix nous permet de concrétiser cet objectif ! D’autre part, le projet de l’association " Tic Tac et la " va contribuer à apporter une offre d’accueil nouvelle sur notre territoire car nous n’avions pas encore de MAM à Saint-Benoît ", explique Herwine Boyer. L’autre critère évoqué par la 1ère adjointe, " l’amplitude horaire proposée par la structure (de 7h à 19h) qui constitue un véritable atout pour les parents ".

Présentation de la MAM " Tic Tac & la "

La MAM " Tic Tac & la " sera donc la première structure de ce genre sur le territoire de Saint-Benoît. Elle accueillera, du lundi au vendredi, 12 jeunes enfants âgés de 3 mois à 3 ans dans un cadre convivial et sécurisé.

Ce projet, soutenu par le Conseil départemental et la CAF, est né de la volonté commune de trois collègues aides-soignantes, Désirée, Alissia et Audrey, de créer un lieu d’accueil de la petite enfance dans l’est : " Nous constatons que les familles plébiscitent de plus en plus ce mode d’accueil (MAM) car il est plus souple pour eux ! Aussi, les nourrices agréées s’y sentent moins isolées et travaillent avec un réel esprit d’équipe. En mettant en commun nos compétences respectives et nos expériences, nous souhaitions proposer aux parents ce nouveau mode de garde à Saint-Benoît ", expliquent les futures gestionnaires. Pendant plusieurs semaines, les trois bénédictines ont minutieusement ficelé leur projet et accompli toutes les formalités administratives nécessaires afin de pouvoir concrétiser leur rêve.

A mi-chemin entre la structure collective et la garde à domicile, la MAM propose un accueil personnalisé. " Notre rôle est d’être à l’écoute des parents et d’aider progressivement chaque enfant, dans son éveil, son autonomie, sa socialisation, afin qu’il puisse s’épanouir dans son environnement à son rythme, tout en respectant ses choix et ses désirs ", poursuivent-elles.

Les avantages sont multiples pour les parents et les enfants : des locaux aménagés et sécurisés, un encadrement quasi individuel compte tenu du petit nombre d’enfants, des activités adaptées à l’âge et aux besoins des enfants pour faciliter la socialisation, un lieu d’écoute pour les parents...

Aménagement de la structure

La structure d’une superficie de 146m2

(+ 103m2 de jardin) comportera :

- Un espace d’accueil à l’entrée avec portes manteaux et casiers nominatifs destinés aux enfants.

- Un coin bébé dédié aux tout-petits qui ne marchent pas encore

- Un coin jeux d’imitation pour faire comme papa, maman, le coiffeur, le médecin, etc.

- Un coin d’activités manuelles : lieu de développement, de création, d’apprentissage et d’éveil

- Un coin lecture et détente : un espace pour relâcher la pression et confier les esprits à la détente et à la rêverie

- Un coin repas : comporte plusieurs petites tables et chaises hautes, ainsi que des transats

- Les chambres : pour la sieste, les enfants seront répartis par tranches d’âges dans des chambres différentes équipées et adaptées à leurs besoins

- Les sanitaires équipés de manière pratiques pour les petits et grands

- Un espace de change avec des casiers nominatifs comportant les changes

- Une cours de jeux sécurisée

- Un potager

- Une cuisine aménagée accessibles aux adultes uniquement

- Un bureau destiné au personnel

Renseignements

La Maison d’Assistantes Maternelles ouvrira ses portes dans quelques semaines, le temps pour l’association et la mairie de peaufiner les derniers détails.

L’inscription est ouverte aux enfants dont les parents sont en activité, en formation, professionnels, étudiants ou demandeur d’emploi, quel que soit le lieu de résidence. Pour tous renseignements, contactez l’association Tic-Tac et la : projet.tic.et.tac@gmail.com ou 06 92 19 65 94.