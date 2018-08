Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Parents et étudiants avaient fait le choix vendredi 3 août 2018 de rester dans la salle de réunion de la Région tant qu'ils n'obtenaient pas de réponses positives à leur demande de remise en fonction des bourses de mobilité. La nuit venue, les vigiles ont fermé les accès, bloquant les familles et les étudiants à l'intérieur de la Pyramide inversée. Une situation pénible à vivre qui a mis les nerfs des jeunes à rude épreuve. Situation inhumaine que même les pompiers ne peuvent adoucir en intervenant pour libérer les contestataires car pour pouvoir le faire, il faudrait une situation d'urgence.D'autres familles et étudiants se trouvaient autour de la Pyramide, à l'intérieur de la Région, soutenus par des associations venues leur apporter des vivres et des boissons.

Parents et étudiants avaient fait le choix vendredi 3 août 2018 de rester dans la salle de réunion de la Région tant qu'ils n'obtenaient pas de réponses positives à leur demande de remise en fonction des bourses de mobilité. La nuit venue, les vigiles ont fermé les accès, bloquant les familles et les étudiants à l'intérieur de la Pyramide inversée. Une situation pénible à vivre qui a mis les nerfs des jeunes à rude épreuve. Situation inhumaine que même les pompiers ne peuvent adoucir en intervenant pour libérer les contestataires car pour pouvoir le faire, il faudrait une situation d'urgence.D'autres familles et étudiants se trouvaient autour de la Pyramide, à l'intérieur de la Région, soutenus par des associations venues leur apporter des vivres et des boissons.