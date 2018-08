Rose May Nicole s'est éteinte au Port à l'âge de 87 ans et le monde de la littérature réunionnaise est en deuil. Voici le communiqué de l'union des femmes réunionnaises (image d'illustration)

Cette grande dame est l'auteure d'une thèse sur l'image du non-blanc dans notre littérature de 1710 à 1980 : Noirs, Cafres et Créoles.

Elle a enrichi notre patrimoine littéraire en écrivant deux romans engagés Laëtitia et Bassin Miracle. Elle a également publié deux autres œuvres audio avec Graziella LEVENEUR : Mal Saison de Novembre et Bayalina.

Elle était cette chercheure acharnée, ouverte, attentive au battement du monde créole. C'est une militante progressiste de valeur qui s'en est allée.Rose May était un soutien discret et indéfectible de l'UFR que nous regrettons déjà.

L'UFR présente ses condoléances à son fils et à tous ses proches.

L’Union des Femmes Réunionnaises