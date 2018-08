Ce samedi 4 août 2018 débute les célébrations de la fête de Guandi. Guandi, ce héros guerrier déifié sera célébré cette année dans l'intimité familiale. La fête de Guandi 2018 ne prévoit pas de village d'animations ouvert au public, mais fait grande place au culte religieux et à la famille. Le programme de cette célébration de Guandi 2018 n'en est pas moins riche, surtout à Saint-Denis.

- Guandi, un personnage épique -

Un guerre devenu dieu. Guandi occupe une place de choix dans la croyance chinoise. Son culte a été popularisé par les migrants chinois qui se sont placés sous sa protection, comme l'explique l'association Guandi Réunion sur son site internet.

Pour les chinois, Guandi est un personnage charismatique. Il est à la fois guerrier, dieu des militaires, de la justice et des lettres. On lui associe de multiples qualités dont la droiture, la fidélité, le courage et l'honneur.

À l'origine, il s'appelait Guan Yu. Sa fidélité et sa force de combat sous la dynastie Han lui a valu une grande réputation. L'empereur Sheng Dong de la dynastie des Ming le divinisa au 16ème siècle. C'est alors qu'il fut appelé Guandi. Il devint protecteur du pays, dieu de la guerre, patron des soldats mais aussi des entreprises lucratives. Nommé " grand empereur qui aide le ciel et protège l’Etat ", il est depuis lors célébré afin de protéger l’avenir des familles.

Lire la biographie complète sur le site de Guandi Réunion

- La fête de Guandi, une tradition chinoise à La Réunion -

C'est l'anniversaire de ce guerrier qui est célébré.Cette commémoration en l'honneur du guerrier a lieu annuellement le 24ème jour du 6ème mois du calendrier soli-lunaire chinois. Et c’est à cette date que, chaque année, partout dans le monde, les temples dédiés à ce guerrier s’illuminent et s’animent.

À Saint-Denis, les temples Chane et Li Si Tong accueillent les chinois qui souhaitent célébrer ce culte en famille. Les fidèles viennent au temple présenter des offrandes à Guandi, le remercier pour l'année écoulée et prier pour l'année à venir.

- Le programme de Guandi 2018 -

Traditionnellement, la célébration de Guandi se déroule sur deux soirées. Cette année les samedi 4 et dimanche 5 août. Des visites guidées des temples sont organisées, le partage du traditionnel repas de mines et surtout la danse du lion.

L'association Guandi Réunion a publié le programme des festivités de Guandi sur Saint-Denis :