BONJOUR - Voici les titres développé ce samedi matin 4 août 2018



- Arrêts maladie : les entreprises pourraient passer à la caisse

- Les étudiants privés de bourse ont passé une mauvaise nuit

- Au Tampon, Les Cuisines de l'Espoir redonnent du goût à la vie

- Célébration de la fête du guerrier. Guandi, la famille à l'honneur cette année

- Philippines - A Manille, des seniors gays se mettent en drag pour survivre

- La pa Météo France i di, sé zot i di. Et revoila le froid

Arrêts maladie : les entreprises pourraient passer à la caisse

Un p'tit coup d'mou ? Un p'tit rhume ? Si vous cédez à la tentation du " Allô, docteur... " pour obtenir un arrêt de travail de quelques jours, votre patron risque de ne plus vous avoir à la bonne. Eh oui, si le projet du gouvernement, évoqué par Les Echos ce jeudi 2 août 2018, aboutit, c'est votre employeur qui devra assumer le coût des indemnités journalières de votre arrêt de moins de huit jours, hors jours de carence. Soit de deux à quatre jours à sa charge, selon que vous travaillez le week-end ou pas. On parie qu'il ne va pas aimer du tout ?

Les étudiants privés de bourse ont passé une mauvaise nuit

Parents et étudiants avaient fait le choix vendredi 3 août 2018 de rester dans la salle de réunion de la Région tant qu'ils n'obtenaient pas de réponses positives à leur demande de remise en fonction des bourses de mobilité. La nuit venue, il semblerait que les vigiles aient fermé les accès, bloquant les familles et les étudiants à l'intérieur de la Pyramide inversée, sans vivres et apparemment sans eau, puisque les accès aux fontaines d'eau auraient été coupés, comme les lumières. Une situation pénible à vivre qui a mis les nerfs des jeunes à rude épreuve. Situation inhumaine que même les pompiers ne peuvent adoucir en intervenant pour libérer les contestataires car pour pouvoir le faire, il faudrait une situation d'urgence.D'autres familles et étudiants se trouvaient autour de la Pyramide, à l'intérieur de la Région, soutenus par des associations venues leur apporter des vivres et des boissons.

Au Tampon, Les Cuisines de l'Espoir redonnent du goût à la vie

Depuis 2015, l'association Cuisines de l'Espoir, basée au Tampon, mène un projet de réinsertion auprès de détenus afin de préparer leur réinsertion. Ce programme d'accompagnement, mené avec le soutien des Services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP), vient de prendre un tournant différent. En effet, une réforme budgétaire a coupé les vivres aux Cuisines de l'Espoir. Mais l'association remet le couvert, avec une petite modification de la carte.

Célébration de la fête du guerrier. Guandi, la famille à l'honneur cette année

Ce samedi 4 août 2018 débute les célébrations de la fête de Guandi. Guandi, ce héros guerrier déifié sera célébré cette année dans l'intimité familiale. La fête de Guandi 2018 ne prévoit pas de village d'animations ouvert au public, mais fait grande place au culte religieux et à la famille. Le programme de cette célébration de Guandi 2018 n'en est pas moins riche, surtout à Saint-Denis.

Philippines - A Manille, des seniors gays se mettent en drag pour survivre

Al Enriquez se débarrasse de ses loques de vendeur de rue pour arborer une robe de gala, une perruque de boucles blondes et un air malicieux. A 82 ans, c'est l'une des stars d'un drag show présenté par des homosexuels pauvres et âgés de Manille (Philippines)

La pa Météo France i di, sé zot i di. Et revoila le froid

Matante Rosina dit qu'elle s'est réjouit trop vite et qu'elle a eu tort puisque le froid est de retour ce samedi 4 août 2018. Il y aura même des averses dit-elle aussi. Dites nous si tout cela est vrai près de chez vous