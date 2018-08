Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 03 Août à 10H54

Du 08 au 12 août 2018, la Ville de Sainte-Suzanne met à l'honneur un produit emblématique de la commune pendant la Fête de la Vanille. Pour cette septième édition, la vanille se partage l'affiche avec le café bourbon pointu et le Cacao péï ; en effet, après avoir mis en avant le " Commerce Equitable " en 2016 et " les petits producteurs et transformateurs " en 2017, la municipalité de Sainte-Suzanne souhaite, pour 2018, soutenir et faire connaitre la filière " Café bourbon pointu ".

