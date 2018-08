Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 7 minutes

Le sport de rue est sous le feu des projecteurs. Au port, ce dimanche 5 août 2018, se déroule le championnat régional de street workout. Cette discipline alliant freestyle, force et figures de gymnastique a de plus en plus d'adeptes dans l'île. 20 d'entre eux s'affrontent en deux manches devant un jury de trois personnes. Cette troisième édition organisée par l'association portoise Bek la barre est qualificative pour le championnat du monde de street workout qui aura lieu en 2019 à Moscou. Suivez notre live.

Le sport de rue est sous le feu des projecteurs. Au port, ce dimanche 5 août 2018, se déroule le championnat régional de street workout. Cette discipline alliant freestyle, force et figures de gymnastique a de plus en plus d'adeptes dans l'île. 20 d'entre eux s'affrontent en deux manches devant un jury de trois personnes. Cette troisième édition organisée par l'association portoise Bek la barre est qualificative pour le championnat du monde de street workout qui aura lieu en 2019 à Moscou. Suivez notre live.